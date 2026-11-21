Không cần thu nhập hàng chục triệu đồng hay phải sống quá dè sẻn, việc tiết kiệm vẫn có thể mang lại kết quả bất ngờ nếu biết chọn đúng phương pháp. Sau 8 năm thử nghiệm nhiều cách quản lý tài chính, tôi nhận ra 4 phương pháp đơn giản giúp mình giữ tiền tốt hơn, hạn chế chi tiêu cảm tính,...

8 năm trước, tôi từng là người có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng muốn tiết kiệm tiền thì trước hết phải kiếm thật nhiều. Lương vừa đủ trang trải sinh hoạt, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và những khoản phát sinh, lấy đâu ra tiền để dành?

Chính suy nghĩ ấy khiến tôi nhiều năm đi làm nhưng tài khoản chẳng có bao nhiêu. Đến khi phải vay tiền để giải quyết một việc đột xuất, tôi mới nhận ra mình cần thay đổi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu các phương pháp tiết kiệm và kiên trì áp dụng trong gần 8 năm. Trong đó, có 4 cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nhất.

1. Tiết kiệm 52 tuần: Mỗi tuần thêm 10.000 đồng, một năm có gần 14 triệu

Phương pháp này phù hợp với những người mới bắt đầu tập tiết kiệm.

Tuần đầu tiên, tôi dành ra 10.000 đồng. Tuần thứ hai tăng lên 20.000 đồng, tuần thứ ba là 30.000 đồng. Cứ như vậy, mỗi tuần tăng thêm 10.000 đồng.

Đến tuần thứ 52, khoản tiết kiệm là 520.000 đồng. Tổng cộng sau một năm, tôi có 13.780.000 đồng, chưa tính lãi.

Tuy nhiên, phương pháp này có một nhược điểm: Càng về cuối năm, số tiền cần tiết kiệm càng lớn. Vì vậy, tôi thường linh hoạt hoàn thành những tuần có mức tiết kiệm cao vào tháng được thưởng và dành mức thấp cho tháng nhiều chi phí.

Người không thích tiết kiệm tăng dần cũng có thể chọn mức cố định khoảng 265.000 đồng/tuần để đạt kết quả tương tự.

2. Phương pháp 1234: Chia tiền thành 4 phần, không còn chi tiêu tùy hứng

Sau một thời gian tiết kiệm, tôi nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở việc để dành bao nhiêu, mà còn ở cách phân bổ số tiền kiếm được.

Tôi tìm hiểu phương pháp 1234, vốn chia thu nhập theo tỷ lệ 10% – 20% – 30% – 40%. Tuy nhiên, cách phân bổ gốc không thực sự phù hợp với những người có nhiều chi phí sinh hoạt.

Vì thế, tôi điều chỉnh thành 4 nhóm: 40% sinh hoạt thiết yếu, 30% chi tiêu linh hoạt, 20% tiết kiệm và 10% dự phòng.

Với thu nhập 15 triệu đồng/tháng, bảng phân bổ minh họa như sau:

Khoản chi Số tiền Sinh hoạt thiết yếu (40%) 6.000.000đ Chi tiêu linh hoạt (30%) 4.500.000đ Tiết kiệm (20%) 3.000.000đ Dự phòng (10%) 1.500.000đ Tổng 15.000.000đ

Tỷ lệ này có thể điều chỉnh tùy hoàn cảnh. Điều quan trọng là mỗi khoản thu nhập đều có mục đích rõ ràng, thay vì tiêu trước rồi mới tính đến chuyện tiết kiệm.

3. Chia tiền vào 3 tài khoản: Cách giúp tôi giữ được tiền tốt nhất

Đây là phương pháp tôi đánh giá cao nhất vì dễ áp dụng và duy trì lâu dài.

Trước kia, toàn bộ tiền lương nằm trong một tài khoản. Nhìn số dư còn nhiều, tôi thường nghĩ mình có thể thoải mái mua sắm mà quên mất những hóa đơn chưa thanh toán.

Sau đó, tôi chia tiền thành 3 tài khoản riêng:

- Tài khoản sinh hoạt: Tiền nhà, điện nước, ăn uống, đi lại và các khoản cố định.

- Tài khoản chi tiêu cá nhân: Mua sắm, giải trí, cà phê, gặp gỡ bạn bè.

- Tài khoản tích lũy: Quỹ dự phòng khẩn cấp và tiền tiết kiệm dài hạn.

Ngay khi nhận lương, tôi chuyển tiền vào từng tài khoản theo ngân sách đã định.

Từ đó, tôi không còn nhầm lẫn giữa tiền có thể tiêu và tiền cần giữ lại. Khi tài khoản mua sắm gần hết, tôi chủ động hạn chế chi tiêu thay vì rút tiền tiết kiệm ra bù vào.

4. Tiết kiệm cố định hằng tháng: Cách đơn giản nhất để tích lũy dài hạn

Không phải ai cũng có thời gian ghi chép từng khoản chi hoặc theo dõi thử thách 52 tuần. Với những người bận rộn, tôi khuyên nên bắt đầu bằng cách tiết kiệm cố định mỗi tháng.

Nguyên tắc là dành ít nhất 10% thu nhập ngay khi nhận lương. Khi tài chính tốt hơn, có thể tăng lên 15–20%.

Chẳng hạn, với mức lương 12 triệu đồng/tháng:

Tỷ lệ Tiết kiệm/tháng Sau 1 năm 10% 1,2 triệu 14,4 triệu 15% 1,8 triệu 21,6 triệu 20% 2,4 triệu 28,8 triệu

Nếu duy trì tiết kiệm 2,4 triệu đồng/tháng trong 5 năm, bạn sẽ tích lũy được 144 triệu đồng, chưa tính lãi.

Tôi thường thiết lập chuyển khoản tự động vào ngày nhận lương. Cách này giúp việc tiết kiệm trở thành một thói quen, thay vì phụ thuộc vào số tiền còn dư cuối tháng.

Sau 8 năm, tôi hiểu rằng tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn có tiền thì phải cắt giảm mọi thú vui. Nhưng thực tế, việc ép bản thân tiết kiệm quá mức chỉ khiến tôi nhanh chán nản.

Sau gần 8 năm, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là chọn phương pháp phù hợp với thu nhập và duy trì đều đặn.

Không cần áp dụng cả 4 cách cùng lúc. Người mới bắt đầu có thể tiết kiệm cố định 10% lương, sau đó kết hợp chia tài khoản hoặc thử thách 52 tuần. Cần tránh tính trùng các khoản tiết kiệm khiến ngân sách vượt khả năng.

Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là số tiền tích lũy, mà còn là cảm giác chủ động trước những khoản chi bất ngờ.

Tiết kiệm không giúp chúng ta giàu lên sau một đêm. Nhưng 5 năm, 8 năm hay 10 năm kiên trì có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa người luôn chờ lương và người đã có một khoản tiền để dựa vào.