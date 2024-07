Tôi 55 tuổi, lương hưu 14 triệu đồng/tháng, sau khi nghỉ hưu, muốn về nhà chăm sóc mẹ ruột, chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng tức giận: Tôi không quan tâm!

Sau khi bà Bạch làm vậy, bố mẹ chồng của bà tức giận, chồng bà nói nếu bà quyết định ở lại nhà mẹ ruột lâu dài thì sẽ ly hôn nhưng bà Bạch không quan tâm.



Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Bạch:

Trên mạng từng lan truyền một hình ảnh xúc động: Người đàn ông trẻ tuổi một tay nắm tay người mẹ ngồi trên xe lăn, một tay nắm tay người cha ngồi trên xe lăn, cùng nhau đến bệnh viện khám bệnh, hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, muốn chăm sóc mẹ của mình thật tốt, để bà có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy bất lực, bị chồng ràng buộc bên cạnh cha mẹ chồng.

Sau khi nghỉ hưu, tôi trở về nhà để chăm sóc mẹ đang bệnh, cha mẹ chồng không đồng ý, chồng tôi giận dữ đòi ly hôn, nhưng tôi lại cảm thấy đó cũng là một sự giải thoát.

Tôi họ Bạch, năm nay tôi 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 tháng, lương hưu hàng tháng là 3.900 NDT (khoảng 14 triệu đồng). Chồng tôi nhỏ hơn tôi một tuổi, còn nhiều năm nữa mới được nghỉ hưu, cha mẹ chồng từ khi nghỉ hưu đã luôn sống cùng chúng tôi để dưỡng già.

Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, lại ở xa bố mẹ ruột. Cách đây 5 năm, bố tôi đột ngột qua đời. Tôi muốn đưa mẹ về ở với tôi một thời gian. Tôi đã bàn với bố mẹ chồng về việc về nhà anh chồng và chị dâu tôi ở một thời gian. Cha mẹ chồng không đồng ý, còn nói tôi có ý đồ xấu, chỉ muốn đuổi họ đi để mẹ của tôi ở cùng chúng tôi dưỡng già. Chồng tôi lúc đầu đứng về phía tôi, cảm thấy mẹ tôi chỉ có một mình, ông ấy thấy bất an nên cũng đồng ý tôi đón mẹ về ở cùng.

Sau này, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi do dự, tôi đã thuê căn nhà một phòng ngủ cho mẹ tôi ở khu dân cư của chúng tôi. Mẹ tôi ở 6 tháng rồi muốn về, ban đầu tôi không hiểu lý do, sau này nghe các cụ trong khu dân cư nói đến, tôi mới biết.

Có một ngày, mẹ chồng tôi gặp mẹ tôi ở khu dân cư, nói những điều không đúng, ý muốn nói rằng mẹ tôi sinh con gái, theo truyền thống thì phải sinh con trai để chăm sóc khi về già, và bảo mẹ tôi biết điều một chút. Mẹ tôi là người tốt bụng, không hay cãi vã với người khác, nghe thấy mẹ chồng tôi nói, bà bật khóc chỉ sau vài lời nói.

Chuyện này mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi, khi tôi biết, tôi đã hỏi mẹ chồng tại sao lại nói những lời đó với mẹ tôi. Con gái thì không thể chăm sóc cha mẹ lúc về già sao? Mẹ chồng còn cười cợt nói rằng, bà chỉ đùa với mẹ tôi, ai biết mẹ tôi không biết điều, lại coi là thật và còn nói lại với tôi.

Tôi nói với mẹ chồng rằng, không phải mẹ tôi nói, mà là người khác không chịu nổi nên mới kể cho tôi nghe, bà còn nói gì nữa tôi đều biết, không nên quá đáng. Mẹ chồng đã gọi chồng tôi vào phòng nói chuyện rất lâu, chồng tôi về phòng liền tỏ thái độ khó chịu, nói tôi không tôn trọng cha mẹ ông ấy. Tôi bật đoạn ghi âm trong điện thoại cho chồng nghe, để ông nghe xem người ta ngoài kia đánh giá mẹ chồng thế nào. Còn khi tôi hỏi mẹ chồng, bà đã trả lời tôi như thế nào.

Chồng nghe đoạn ghi âm trong điện thoại của tôi, bối rối nói rằng, các bà lúc nào cũng nhiều chuyện.

Đêm đó, tôi khóc đến sáng, không chỉ vì tội lỗi với mẹ mà còn vì thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cứ nhịn, cầu mong mẹ có thể sống tốt một mình, khi tôi về hưu ở tuổi 55, tôi có thể về nhà cùng mẹ hưởng tuổi già.

Sáng hôm sau, vì tối qua mẹ chồng đã mách chồng tôi, nên bà không làm bữa sáng, tôi phải dậy sớm đi mua. Mẹ chồng nhìn tôi một cái rồi nói rằng con dâu thế hệ của họ hàng ngày phải dậy sớm, nấu cơm cho bố mẹ chồng và mang nước rửa mặt cho họ, con dâu thời nay đã rất may mắn rồi. Tôi không đáp lại lời mẹ chồng mà chỉ ăn chút gì đó rồi đi làm.

Tôi sẽ không bao giờ về nhà đúng giờ nữa. Việc trò chuyện video với mẹ trong thời gian dài ở nơi làm việc và đồng hành cùng mẹ qua màn hình cũng là một niềm hạnh phúc.

Ban đầu, chồng tôi còn nghĩ tôi có triệu chứng gì, lén đến cơ quan tìm tôi, thấy tôi đang gọi video với mẹ, ông ấy mới không nói gì. Sau khi con trai lên đại học, mỗi cuối tuần, tôi đều tự lái xe về nhà mẹ đẻ để ở bên mẹ. Mẹ lại khuyên tôi không nên vì bà mà làm mất lòng chồng.

Tôi không hỏi mẹ chồng tôi hồi đó đã nói gì về bà, tôi cảm thấy điều đó sẽ lại làm tổn thương mẹ tôi. Có lúc, tôi nghĩ rằng cha mẹ có con gái duy nhất, trong lòng vốn cho rằng con gái đã gả vào nhà người khác, phải hiếu thảo với cha mẹ chồng, nuôi dạy con cái, còn phải làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nếu thường xuyên về nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ khiến cha mẹ chồng và chồng không vui.

Năm ngoái, mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi xin nghỉ dài ba tháng, cha mẹ chồng nói tôi điên, thuê một người chăm sóc không phải được rồi sao. Chồng tôi cũng không hài lòng với quyết định của tôi, nói rằng nghỉ ba tháng sẽ mất khá nhiều tiền và ảnh hưởng đến lương hưu sau này. Theo tôi, không có số tiền nào có thể đổi lại được thời gian tôi ở bên mẹ.

Cha tôi ra đi đột ngột, không cho tôi cơ hội làm tròn chữ hiếu, tôi không thể để mẹ phải chịu đựng bệnh tật một mình nữa. Năm nay, sau khi ký giấy nghỉ hưu, tôi lập tức thu dọn hành lý, lái xe về nhà mẹ. Cha mẹ chồng gọi điện nói tôi thiếu giáo dục, có việc hay không có việc đều về nhà mẹ để, rồi giả vờ rằng họ cảm thấy không khỏe, cần nhập viện, bảo tôi về chăm sóc, nhưng tôi nói rằng chồng tôi có thể dành thời gian chăm sóc cha mẹ chồng.

Chồng tôi lái xe đến nhà mẹ tôi, nói với tôi rằng nếu tôi quyết định ở lại nhà mẹ lâu dài, thì chúng ta nên ly hôn. Mẹ tôi liền thúc ép tôi về nhà cùng chồng, khóc nói rằng bà không muốn vì mình mà gia đình tôi bất hòa.

Tôi không quan tâm, bảo chồng đi về, tôi ở nhà an ủi mẹ rất lâu, nói với mẹ: “Mẹ, mẹ có muốn thấy con gái phải chịu đựng trong hôn nhân không? Mẹ biết rõ cha mẹ chồng con là người thế nào, bây giờ chồng con đến nhà mình nói thế này, cũng vì sự xúi giục của cha mẹ chồng thôi, họ nghĩ rằng mẹ dễ bị bắt nạt".

Mẹ cảm thấy mình liên lụy đến tôi, thở dài nói rằng cha tôi ra đi quá sớm. Tôi ôm mẹ, lặng lẽ khóc, đây chính là nỗi buồn của con gái một, bị người khác bắt nạt, lại còn cảm thấy mình có lỗi với người khác.

Tôi đã trở về ba tháng rồi, chồng tôi chỉ đến một lần, con trai nói kỳ nghỉ sẽ đến thăm chúng tôi. Đôi khi, tôi nghĩ, chồng và cha mẹ chồng có lẽ nghĩ rằng có thể bắt nạt mẹ con tôi vì cha tôi đã mất.

Họ nghĩ rằng nhà không có một người đàn ông mạnh mẽ, họ muốn làm gì mẹ con tôi thì làm. Tuy tôi là con gái, nhưng tuyệt đối không thể để cha mẹ chồng và chồng bắt nạt mẹ tôi, cùng lắm thì ly hôn. Như vậy, tôi có thể dành toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc mẹ, tốt hơn nhiều so với việc duy trì một cuộc hôn nhân đã mục nát, tôi bị cha mẹ chồng áp bức, bị chồng ràng buộc.

Bây giờ, tôi có lương hưu, trong tay còn có số tiền tiết kiệm nhiều năm qua, tôi không sợ tương lai sẽ ra sao. Tôi chỉ lo chăm sóc mẹ tôi và con trai tôi, những người khác không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Mọi người nghĩ lựa chọn của tôi như vậy có đúng không?

