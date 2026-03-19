Tối 19-3, giá vàng, bạc chưa ngừng đà lao dốc không phanh

Lúc 19 giờ ngày 19-3, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.629 USD/ounce, thủng tiếp 200 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong một phiên, giá vàng rơi tự do từ vùng trên 5.000 USD/ounce, mất tổng cộng 370 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 11,7 triệu đồng).

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc cũng có cú sập tới 13% chỉ trong một phiên khi rơi từ mốc 80 USD/ounce xuống còn 69 USD/ounce.

Giá vàng, bạc thế giới giảm sốc trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt. Giá dầu thô Brent lên tới 118 USD/thùng, tăng hơn 10% chỉ trong một phiên. Tới cuối ngày, giá dầu thô hạ nhiệt về 114 USD/thùng nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục.

Đà lao dốc của giá vàng, bạc thế giới khiến thị trường trong nước cũng chao đảo. Tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 172,5 triệu đồng/lượng, bán ra 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Giá vàng thế giới rớt thẳng đứng vào tối nay

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh 172,2 triệu đồng/lượng mua vào, 175,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7,5 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp lao dốc, giá bạc miếng các thương hiệu Phú Quý, Ancarat, SBJ, DOJI cũng giảm hàng trăm ngàn đồng/lượng, về còn khoảng 2,69 triệu đồng/lượng mua vào, 2,77 triệu đồng/lượng bán ra.

Những biến động mạnh của thị trường vàng, bạc và dầu thô trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản khoảng từ 3,5% đến 3,75% khi sức ép lạm phát gia tăng, căng thẳng xung đột ở Trung Đông leo thang.

Giá dầu thô tăng vọt gây lo ngại về lạm phát trên toàn cầu gia tăng. Đồng thời, việc duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn kỳ vọng đã làm thay đổi tương quan hấp dẫn giữa các loại tài sản. Bởi khi lãi suất ở mức cao, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn khỏi vàng, bạc - tài sản vốn không tạo ra dòng tiền.

Khách xếp hàng mua vàng tại công ty SJC trong ngày 19-3

Trả lời Kitco, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lưu ý rằng cuộc chiến với Iran chủ yếu là một cú sốc lạm phát do nguồn cung gây ra – và các ngân hàng trung ương sẽ có những công cụ hạn chế để đối phó với những rủi ro ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng và phản ứng chính sách bị hạn chế của các nước đang tạo ra một bối cảnh không chắc chắn cho vàng trong ngắn hạn.

Áp lực bán trong ngắn hạn của vàng sẽ còn tiếp tục, khi giá vàng giảm xuống dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng gần đây đã kích hoạt hoạt động bán tháo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146,9 triệu đồng/lượng.