Chiều 19/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm đã gần 5 triệu đồng/lượng

Cập nhật đầu giờ chiều, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn chưa có sự điều chỉnh so với buổi sáng. Trong hôm nay, giá vàng trong nước đã giảm mạnh tới 4,7 triệu đồng/lượng mua vào bán ra.

Hiện, vàng miếng SJC đang được niêm yết phổ biến tại mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC điều chỉnh giá xuống mức 175,1 - 178,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,...cùng giao dịch vàng nhẫn trong vùng giá 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng, tương đương với giá mua bán vàng miếng SJC.

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, hiện đã giảm xuống quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Cập nhật lúc 9h00, các nhà vàng ngay khi mở cửa giao dịch đã đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 4,7 triệu đồng trên mỗi lượng mua vào, bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu cũng giảm mạnh từ 4,2 - 4,7 triệu đồng/lượng. Hiện SJC đang giao dịch vàng nhẫn trơn tại mức 175,1 - 178,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI cùng niêm yết tại khoảng giá 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới rơi xuống quanh mức 4.830 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên giảm kỷ lục của vàng.

Đồng USD tăng giá, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Fed giữ nguyên lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức tương đối cao và chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm sẽ cắt giảm chi phí vay ngắn hạn. Các dự báo kinh tế của Fed cho thấy cơ quan này vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận các dự báo mới nhất của Fed mang tính "ước đoán nhiều hơn", do những bất định từ cuộc chiến với Iran.

"Ông Powell phát tín hiệu khá rõ rằng Fed đang đứng ngoài quan sát, và những ám chỉ nới lỏng nhẹ là chưa đủ để hỗ trợ các loại tài sản, bao gồm cả vàng – vốn đang giao dịch giống như một tài sản rủi ro. Nếu thị trường kỳ vọng Fed sẽ 'ra tay hỗ trợ' thì điều đó đã không xảy ra," ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

"Việc giá vàng rơi xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce có thể gây lo ngại về mặt kỹ thuật, nhưng chưa làm thay đổi triển vọng tăng giá trong dài hạn."

Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn, nhưng thường kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do không mang lại lợi suất.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn được niêm yết phổ biến tại mức 180 - 183 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chưa có sự thay đổi với kết phiên trước đó.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đã điều chỉnh giảm giá xuống mức 178,8 - 181,8 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt hôm qua.

SJC và Phú Quý không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua. Theo đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 179,7 - 182,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.