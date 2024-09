Tới 12 giờ 30 ngày 12-9, 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Trong đó, 199 người chết, 128 người mất tích. Số người chết và mất tích nhiều nhất ở Lào Cai.

Tại Lào Cai, 177 người (82 người chết, 95 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 9, Bát Xát 16, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2.

Tổn thất nặng nề nhất là vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10-9 đến nay làm 95 người chết, mất tích (43 người chết, 52 người mất tích).

Dân làng tổ chức tang lễ cho những người xấu số tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Văn Duẩn



Cao Bằng: 52 người (34 người chết, 18 người mất tích); Yên Bái: 44 người (40 người chết, 4 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Trấn Yên 2.



Quảng Ninh: 15 người chết; Hải Phòng: 2 người chết do bão; Hải Dương: 1 người chết do bão; Hà Nội: 1 người chết do bão; Hòa Bình: 7 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang: 5 người chết do lũ; Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích); Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền); Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất); Sơn La: 1 người mất tích do lũ cuốn; Thái Nguyên: 2 người chết do lũ.

Như vậy, tăng 2 người tại Tuyên Quang chết do lũ so với báo cáo lúc 9 giờ ngày 12-3 (Tuyên Quang nâng tổng là 5 người chết).