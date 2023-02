Tóc Tiên hoá “quý bà tài phiệt” trong teaser MV “Like This Like That”

Tối 17/2, Tóc Tiên và tlinh đã chính thức “nhá hàng” những hình ảnh đầu tiên trong MV Like This Like That, sẽ được ra mắt vào ngày 19/2. Đây là một ca khúc xuất hiện trong album CONG từng được nữ ca sĩ phát hành vào đầu tháng 11/2022. Trong lần đầu tiên kết hợp cùng những nghệ sĩ Gen Z - bộ đôi Kim Chi Sun và rapper tlinh, Tóc Tiên có màn chạm ngõ chính thức với thể loại Pop R&B khá thành công.

Trong teaser mới nhất này, Tóc Tiên và tlinh khiến người xem không ngừng “đoán già đoán non” về câu chuyện mà 2 nữ nghệ sĩ thể hiện

Khác với phong cách táo bạo, quyến rũ thường thấy, Tóc Tiên xuất hiện trong vẻ ngoài đậm chất “quý bà tài phiệt”, đối lập với tạo hình trẻ trung, hiện đại của tlinh. Không chỉ liên tục tỏ thái độ gay gắt với “đàn em”, nữ ca sĩ còn thẳng tay ném tiền vào người tlinh khiến không ít người liên tưởng đến các cảnh phim drama Hàn Quốc đầy gay cấn. Nhiều netizen suy đoán, với tính cách “độc lạ” của mình, phải chăng nữ ca sĩ sẽ gia nhập “vũ trụ” MV drama và mang đến những cú twist bất ngờ?



Like This Like That đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Tóc Tiên và nữ nghệ sĩ gen Z đình đám tlinh. Từ Yêu rồi yêu rồi yêu đến album CONG, giọng ca “1 cọng tóc mai” không ngừng kết nối với những cá tính âm nhạc mới và trẻ. Riêng với Like This Like That, “tổ hợp” Tóc Tiên - tlinh đã mang đến trải nghiêm âm nhạc khá thú vị khi kết hợp giữa tinh thần gen Z trẻ trung, tươi mới cùng sự “chín muồi” đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Cùng với việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên trong năm 2023, Tóc Tiên còn đón nhận một “tin vui” khác đến từ album CONG - “đứa con tinh thần” đặc biệt của nữ ca sĩ trong năm 2022 vừa qua. Theo đó, sau khi ra mắt với phiên bản giới hạn với đầy đủ phụ kiện đính kèm: Từ photobook, sticker đến “card bo góc” - hay photocard - được đầu tư chỉn chu. Album CONG sẽ được restock (phát hành thêm) phiên bản jewel case (bao gồm đĩa CD và card) để có thể đến gần hơn nữa với khán giả yêu nhạc.

Bên cạnh đó, với album CONG và MV 906090, Tóc Tiên đã “gói mang về” cho mình 3 đề cử Giải Cống hiến 2023: Đề cử hạng mục Music Video của năm (MV 906090), Đề cử hạng mục Album của năm cho CONG và Đề cử hạng mục Nữ ca sĩ của năm sau loạt hoạt động nghệ thuật “bùng nổ”.