Tóc ngắn cho nàng mặt to: 3 điểm mấu chốt để mặt "bánh bao" chọn được kiểu sang chảnh

Những nàng mặt to tròn với hai má bánh bao thường rất khó chọn cho mình kiểu tóc phù hợp. Tóc dài hay tóc ngắn, chọn kiểu tóc nào để không bị già mà vẫn giấu đi nhược điểm nhan sắc của mình. Nhiều người e ngại uốn xoăn vì sợ già nhưng cũng không chọn được kiểu tóc phù hợp với mình, đó là nỗi niềm không của riêng ai dành cho những cô nàng mặt bánh bao tròn xoe.

Nhất là tóc ngắn hay tóc lửng, nàng mặt to càng e ngại hơn cả, bởi trong thâm tâm các chị em ai cũng nghĩ kiểu tóc này càng khiến gương mặt đã to càng thêm phúng phính. Nhưng thực tế vẫn có những cách tạo kiểu khéo giấu đi nhược điểm mặt to, để các nàng tự tin hơn với khuôn mặt cũng như nhan sắc của mình. Nếu bạn ngại cắt tóc ngắn thì kiểu tóc lửng chạm xương quai xanh sẽ là gợi ý tuyệt nhất dành cho bạn lúc này.

#1. Với gương mặt to tròn, bạn đừng ngại chia ngôi và tạo phồng cho mái tóc

Tạo phồng cho mái tóc chính là bước đầu tiên hack dáng khuôn mặt cho các nàng. Với nàng mặt to, một mái tóc bồng bềnh sẽ không quá ệp vào gương mặt, nhờ vậy tổng thể nhìn sẽ thanh thoát cân đối hơn.

Nếu đang chia ngôi giữa, bạn chỉ cần chỉnh lại đường ngôi của mình một chút dùng lược chải phồng một bên để tạo độ bồng bềnh cho mái tóc của mình.

#2. Một vài lọn tóc mái sẽ che đi nhược điểm mặt to, má bánh bao

Có rất nhiều kiểu tóc mái có thể che đi nhược điểm mặt to, nhưng mấu chốt quyết định luôn là chiều dài của tóc mái. Không để tóc mái quá dày, cắt đều tăm tắp hay ngắn cũn trên lông mày, những kiểu này chỉ khiến gương mặt bạn thêm "ú" mà thôi.

Thay vào đó, phần tóc mái cần dài quá lông mày, tỉa bay bay nhẹ nhàng để vương lên gương mặt chứ không phải thẳng tưng và dày cộp. Mái lưa thưa, mái lệch hay mái ngôi giữa đều được, nhưng nhất định nên dài ngang má và có độ rủ nhẹ nhàng.

#3. Tóc lửng xương quai xanh đừng cắt thẳng tưng, mà hãy tỉa layer nhẹ nhàng

Muốn có một kiểu tóc che được nhược điểm khuôn mặt, các nàng hãy chọn kiểu tóc layer ngẫu hứng. Một vài lọn tóc được cắt tỉa sẽ vương vấn lên vai, ôm nhẹ vào phần cổ cao thanh mảnh, từ đó tạo cảm giác gương mặt cân đối hài hòa hơn.

Chính vì sở hữu gương mặt to tròn nên bạn cũng cần tránh uốn tóc quá ôm vào gương mặt. Tóc sấy phồng, để các lọn layer hướng ra ngoài hoặc chỉ ôm nhẹ vào phần cổ sẽ giúp gương mặt thanh thoát hơn nhiều.

Và đây là kết quả, nhan sắc lên hương thấy rõ nhờ thay đổi kiểu tóc. Thay vì mái tóc ệp vào đầu đơn thuần như bình thường, khi tỉa layer, thêm lọn tóc mái rủ nhẹ trước trán và những lọn tóc ôm nhẹ vào gương mặt và phần cổ, nhìn diện mạo đã khác hẳn trước kia.

Gương mặt to tròn đã trở nên cân đối nhẹ nhàng hơn nhờ kiểu tóc layer chạm xương đòn này. Nếu không muốn để mái lưa thưa, bạn cũng có thể chọn những kiểu tóc mái khác nhau, miễn sao độ dài chạm gò má để tạo hiệu ứng gương mặt thon dài là được.

Một vài gợi ý cho kiểu tóc xương quai xanh che nhược điểm mặt to

Không chỉ giúp gương mặt thon thả nhẹ nhàng, kiểu tóc này còn tạo góc nghiêng thần thánh với phần tóc mái bồng bềnh và những lọn layer ôm nhẹ phần cổ. Ngôi giữa hay ngôi lệch, chỉ cần tạo độ phồng cho mái tóc thì tổng thể nhìn lúc nào cũng mềm mại, bay bổng. Không cần quá để tâm đến những lọn layer bởi càng ngẫu hứng bao nhiêu lại càng giúp gương mặt của bạn sang chảnh và thu hút bấy nhiêu.

