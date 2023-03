Toàn cảnh vụ 170 cô gái Đài Loan hầu rượu 6 nghệ sĩ và hơn 900 đại gia "máu mặt"

Những ngày qua, bữa tiệc ồn ào của Minh Nhân hội thuộc Trúc Liên bang đã chiếm sóng MXH Đài Loan (Trung Quốc).

Theo truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 8/3, 170 cô gái đã được thuê trong 2 ngày để phục vụ cho những nhân vật có "máu mặt" tại một khách sạn 5 sao thuộc quận Trung Sơn, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện có sự tham gia của gần 1000 người, trong đó có những đại gia Đài Loan (Trung Quốc) và những ông trùm xã hội đen. Ngoài ra, 6 nghệ sĩ cũng bị réo gọi bao gồm ca sĩ Vương Dương Minh, Thái Thi Vân, Hứa Duy Ân, Tạ Hòa Huyền, Cao Nhĩ Tuyên, Lại Minh Vỹ. Danh tính 6 ngôi sao có mặt trong buổi tiệc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz xứ Đài.

Vụ việc 170 cô gái Đài Loan (Trung Quốc) gây ồn ào MXH những ngày qua (Ảnh: Next Apple)

Bữa tiệc được tổ chức dưới quy mô lớn, còn do Trúc Liên bang - băng nhóm liên tục dính tới phi vụ ma túy và lừa đảo. Đó là lý do ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt, triển khai tịch thu vũ khí sát thương của những người tham dự sự kiện để đảm bảo an ninh trật tự.

Cảnh sát có mặt sau khi nhận được thông tin về bữa tiệc tổ chức quy mô lớn, quy tụ nhiều nhân vật "máu mặt" của thế giới ngầm (Ảnh: Next Apple)

Theo Next Apple, Minh Nhân hội của Trúc Liên bang đã mở hơn 80 bàn tiệc, bao trọn tầng 5 của một khách sạn cao cấp trong 2 ngày với số tiền 4 triệu Đài tệ (hơn 3 tỷ đồng). 170 cô gái được thuê phục vụ đều có chiều cao trên 1,63 m và được trả 3200 Đài tệ (2,4 triệu đồng trong 3,5 giờ) để tiếp khách, hầu rượu trong bữa tiệc. Tổng chi phí mời các ca sĩ đến hát cũng ít nhất hơn 5 triệu Đài tệ (hơn 3,8 tỷ đồng). Trang tin cũng cho biết có tổng cộng hơn 900 người đã bị thẩm vấn, trong đó phát hiện 4 cô gái tuổi vị thành niên.

900 người bị thẩm vấn vụ tiệc rượu của Trúc Liên bang Minh Nhân hội (Ảnh: Next Apple)

Trong số 170 cô gái hầu rượu, có 4 người ở tuổi vị thành niên (Ảnh: Next Apple)

170 cô gái đều là nhân viên của công ty tổ chức sự kiện, chuyên cung cấp hot girl, do Lưu Quân Linh - bà trùm đứng sau dịch vụ ma chay, cưới hỏi nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) điều hành. Dịch vụ của Lưu Quân Linh những năm qua được nhiều đại gia, xã hội đen ủng hộ vì có khả năng cung cấp đội ngũ người đẹp với số lượng lớn. Tùy vào tính chất sự kiện, các cô gái được dặn dò mặc đồ kín đáo hay gợi cảm.

Sau khi bị điều tra, Lưu Quân Linh khẳng định với truyền thông rằng: "Đó không phải bữa tiệc thác loạn. Các cô gái cũng chỉ làm đúng phận sự của mình là chào đón, tiếp khách, rót rượu và phục vụ thức ăn tại bàn". Đến nay, 170 nhân viên vẫn nghiêm túc phối hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Bà trùm sự kiện" Lưu Quân Linh (Ảnh: Next Apple)

Ở diễn biến mới nhất, 3 trong số 6 nghệ sĩ vướng lùm xùm đã lên tiếng xác nhận có tham gia bữa tiệc nhưng chỉ đến để biểu diễn theo hợp đồng đã ký. Trên trang ETtoday, ca sĩ Lại Minh Vỹ, Tạ Hòa Huyền và Cao Nhĩ Tuyên đều khẳng định chỉ là nghệ sĩ phục vụ văn nghệ, nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chứ không nán lại dự tiệc. 3 nghệ sĩ còn lại gồm vợ chồng Vương Dương Minh - Thái Thi Vân và diễn viên Hứa Duy Ân vẫn chưa lên tiếng.

3 ca sĩ Lại Minh Vỹ, Tạ Hòa Huyền và Cao Nhĩ Tuyên đều khẳng định chỉ là nghệ sĩ phục vụ văn nghệ (Ảnh: Internet)

Vợ chồng Vương Dương Minh - Thái Thi Vân (Ảnh: Internet)