Toàn cảnh Lễ trao giải VinFuture 2023 - giải thưởng Khoa học công nghệ lớn nhất hành tinh

VinFuture là giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên toàn cầu, được thành lập ngày 20/12/2020 với sứ mệnh tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Đây đã là năm thứ 3 giải thưởng này được tổ chức.

Chủ đề của Giải thưởng VinFuture 2023 là "Chung sức Toàn cầu", phản ánh rõ nét sự khác biệt và tầm nhìn toàn diện của VinFuture so với những giải thưởng quốc tế khác, khi đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu để làm nên những công nghệ đột phá có tác động trên diện rộng. VinFuture đánh giá các nghiên cứu một cách toàn diện trong mối quan hệ đa chiều. Nhiều nghiên cứu có thể không đi đến đích hoặc ít được ứng dụng khi nằm riêng lẻ, nhưng nếu kết nối chúng lại với nhau thì đột phá có thể xảy ra.

Cơ cấu Giải thưởng VinFuture mùa 3 vẫn bao gồm 1 Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD cùng 3 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD. Lễ trao giải VinFuture 2023 được tổ chức một cách long trọng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Khung cảnh bên trong Nhà hát Hồ Gươm

19h00: Các đại biểu, khách mời bắt đầu check-in

Đông đảo các đại biểu, nhà khoa học cùng khán giả đổ về khu vực Nhà hát Hồ Gươm để cùng theo dõi Lễ trao giải VinFuture 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hiện diện tại Lễ trao giải

Các nhà khoa học kiệt xuất hội tụ

20h10: Lễ trao giải VinFuture 2023 bắt đầu

Bắt đầu Lễ trao giải VinFuture 2023 là nghi thức chào cờ trang trọng. Ngay sau đó là video giới thiệu về Giải thưởng VinFuture cũng như thông điệp của VinFuture 2023 - "Chung sức Toàn cầu".

MC của Lễ trao giải là MC Đức Bảo và MC - Á hậu Thụy Vân

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture - GS. Sir Richard Henry Friend đã có bài phát biểu về ý nghĩa, sứ mệnh cũng như những điều đặc biệt về giải thưởng năm nay.

GS. Sir Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture phát biểu

"Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hân hoan vinh danh những người chiến thắng Giải thưởng VinFuture mùa thứ 3. Cùng nhau, chúng ta tôn vinh những bước tiến trong khoa học công nghệ đã mang lại sức khỏe, sự phồn vinh, thịnh vượng và nhiều lợi ích xã hội khác cho toàn thế giới. Sự kiện này là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trong việc nỗ lực tìm kiếm những giải pháp mới để đối mặt với các thách thức toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt.

Nhiệm vụ cao cả ấy được thể hiện rõ nét trong Giải thưởng VinFuture, khi hướng đến tôn vinh sự gắn bó mật thiết giữa những phát minh đổi mới có tầm nhìn xa rộng với tác động thực sự mà các công trình ấy có thể mang lại cho sự thịnh vượng bền vững toàn cầu. Tầm nhìn này đã được hiện thực hóa bởi những Chủ nhân Giải thưởng VinFuture năm nay, qua chặng đường khoa học đáng ngưỡng mộ của họ. Giờ đây, sau ba năm tổ chức, Giải thưởng VinFuture đã minh chứng rõ ràng phạm vi sâu rộng, sức lan tỏa và tác động toàn cầu của tầm nhìn mà nó hướng đến", GS Sir Richard Henry Friend nói.

20h25: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2023

Lễ trao giải VinFuture năm nay vinh dự có sự hiện diện của nhiều Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, là chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như: Nobel, Millennium Technolody, Turing...

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết: "Tôi nghĩ rằng, với những nhà khoa học chân chính - biểu tượng của phẩm giá và trí tuệ loài người, các giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu trong lao động, mà chính khao khát tìm lời giải cho cuộc sống bằng tình yêu thương nhân loại và đam mê nghiên cứu với tinh thần phụng sự và cống hiến, mỗi nhà khoa học và công trình của mình đã trở thành một câu chuyện đẹp, xứng đáng được tìm kiếm và vinh danh.

Các nhà khoa học tài năng bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai huy hoàng của cuộc sống loài người, mang đến cho giới trẻ động lực lớn lao và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân vì hạnh phúc của con người. Giá trị của Giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn, tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ông không giấu nổi niềm tự hào vì Việt Nam có thể tạo ra một giải thưởng khoa học và công nghệ mang tầm cỡ như vậy. Giải thưởng VinFuture đã nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên toàn cầu.

"'Khoa học mở ra con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới'. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây trong sự trân trọng, mến mộ, đoàn kết, thân ái, chan hòa tình yêu khoa học và tình yêu nhân loại. Và điều đó thật là đẹp đẽ!

Tôi tin tưởng rằng, trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng KHCN sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và thế giới.

Chúng tôi hoan nghênh các nhà khoa học đến từ mọi miền trên thế giới đến Việt Nam", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói thêm.

Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng và phu nhân tặng hoa cho các thành viên Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture 2023

20h40: Tiết mục đàn bầu

Cả khán phòng chìm trong cảm xúc đặc biệt do tiết mục đàn bầu Người Ơi, Người Ở Đừng Về và Bèo Dạt Mây Trôi mang đến.

20h50: GS. Gurdev Singh Khush và GS. Võ Tòng Xuân trở thành chủ nhân của Giải Đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển

Một trong 4 giải thưởng được trao tối nay - Giải Đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển trị giá 500.000 đô la (hơn 12 tỷ đồng) đã tìm được chủ nhân. Đó chính là GS. Gurdev Singh Khush và GS.Võ Tòng Xuân. Hai giáo sư chủ nhân của công trình phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

GS. Võ Tòng Xuân cũng là người Việt đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng VinFuture.

GS. Gurdev Singh Khush và GS. Võ Tòng Xuân

21h00: Dàn nhạc dân tộc kết hợp trình diễn

Tiết mục là sự giao thoa giữa âm nhạc quốc tế và âm nhạc truyền thống. Tác phẩm From The New World đã được "khoác lên" một màu sắc mới dưới sự trình diễn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

21h10: Giải Đặc biệt dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao

Giải Đặc biệt VinFuture 2023 dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới đã được trao cho GS. Daniel Joshua Drucker, GS. Joel Francis Habener, GS. Jens Juul Holst, GS. Svetlana Mojsov. Giải thưởng trị giá 500.000 đô la (hơn 12 tỷ đồng).

Các giáo sư là chủ nhân công trình khám phá vai trò của Peptide giống Glucagon 1 - nền tảng cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì hiệu quả giúp thúc đẩy các liệu pháp điều trị mới với các bệnh thoái hoá thần kinh.

21h15: Bùng nổ trước màn biểu diễn của Katy Perry

Nữ ca sĩ Katy Perry

Nữ ca sĩ mang đến sân khấu VinFuture nhiều bản hit đình đám

21h30: GS. Susan Solomon - chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2023 dành cho Nhà khoa học nữ

Giải Đặc biệt cuối cùng dành cho Nhà khoa học nữ đã được trao cho GS. Susan Solomon. GS. đã có đóng góp quan trọng trong việc "Khám phá cơ chế gây suy giảm tầng ozone ở Nam Cực", góp phần thúc đẩy Nghị định thư Montreal một nỗ lực quan trọng giúp giảm lượng lớn phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.

GS. Susan Solomon

21h35: Ấn tượng tiết mục nhảy blacklight

21h40: Chủ nhân của giải thưởng 3 triệu USD đã lộ diện!

Chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2023 trị giá 3 triệu đô la (hơn 73 tỷ đồng) đã chính thức lộ diện. Giải thưởng được trao cho được trao cho 4 nhà khoa học: GS. Martin Andrew Green (Úc), GS. Stanley Whittingham (Mỹ), GS. Rachid Yazami (Ma-rốc), GS. Akira Yoshino (Nhật Bản) với phát minh đột phá kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin Lithium-ion.

Phần trao Giải thưởng Chính của VinFuture 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Chính 3 triệu đô cho 4 nhà khoa học: GS. Martin Andrew Green (Úc), GS. Stanley Whittingham (Mỹ), GS. Rachid Yazami (Ma-rốc), GS. Akira Yoshino (Nhật Bản)

Đây là các công trình đột phá chung sức tạo nên cuộc cách mạng về năng lượng xanh bền vững cho thế giới hiện tại. GS. Martin Green cùng nhóm nghiên cứu với công nghệ Bộ phát thụ động và Tiếp điểm phía sau (pin mặt trời PERC) đã phát triển và thúc đẩy hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ 15% lên 25%, đồng thời đạt được hiệu quả ở cả những khu vực có điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Kể từ khi được sản xuất đại trà vào năm 2012, pin mặt trời PERC đã chiếm tới 60% thị phần thị trường pin mặt trời trên toàn thế giới.

Trong khi đó, việc lưu trữ bằng pin Lithium-ion đã mở rộng phạm vi sử dụng năng lượng đến mọi khu vực địa lý ở mọi thời điểm, giúp người dân thuộc tất cả tầng lớp xã hội đều có thể tiếp cận năng lượng xanh và bền vững. Pin Lithium-ion chính là thành phần nền tảng cung cấp năng lượng cho hơn 15 tỷ thiết bị di động và 26 triệu xe điện trên toàn cầu. Công trình do các nhà khoa học xuất sắc: GS. Stanley Whittingham, GS. Rachid Yazami, GS. Akira Yoshino và GS. John Goodenough (đã mất) nghiên cứu phát triển. Lễ trao giải cũng tri ân cố Giáo sư Goodenough - nhà khoa học tiên phong với phát minh giúp pin Lithium-ion lần đầu tiên có thể được sạc lại, tác động tích cực lên hiệu quả sử dụng và tiết kiệm tài nguyên.

Hai cuộc cách mạng công nghệ đã đồng lực thúc đẩy, mở rộng và giúp đưa nguồn năng lượng sạch tiếp cận rộng rãi tới cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân, thông qua việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện bằng pin mặt trời PERC và lưu trữ bằng pin Lithium-ion.

21h50: Lễ trao giải VinFuture 2023 chính thức khép lại

Kết lại chương trình là tiết mục Fireworks của Katy Perry. Có thể nói, đây chính là phần kết hoàn hảo khép lại một mùa VinFuture thành công, rực rỡ.