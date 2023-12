Lộ diện chủ nhân của Giải đặc biệt cho nhà khoa học nữ hơn 12 tỷ đồng của VinFuture với khám phá quan trọng ảnh hưởng khí hậu toàn cầu

Giải thưởng VinFuture đang là tâm điểm được mong chờ nhất của cộng đồng khoa học toàn cầu. Được ra đời nhằm vinh danh những nhà phát minh của những công trình đột phá, “chung sức toàn cầu” góp phần kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, chủ nhân của giải thưởng được bình chọn từ gần 1.400 dự án nghiên cứu đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Lễ trao giải VinFuture 2023 đã diễn ra tối 20/12/2023 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Một trong 4 giải thưởng quan trọng nhất - giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ đã xướng tên Giáo sư Susan Solomon đến từ Mỹ. Các nhà khoa học đạt giải Đặc biệt sẽ nhận được giải thưởng trị giá hơn 12 tỷ đồng (tương đương 500.000 USD). Giáo sư Susan Solomon được vinh danh nhờ khám phá cơ chế suy giảm tầng ozon ở Nam Cực, góp phần thúc đẩy Nghị định thư Montreal. Đây là một nỗ lực quan trọng giúp giảm lượng lớn phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.

Nữ giáo sư người Mỹ được vinh danh vì công trình góp phần thúc đẩy Nghị định thư Montreal

Chủ nhân của Giải thưởng cho nhà khoa học nữ phát biểu sau khi nhận giải: "Đây là niềm vinh hạnh to lớn đối với tôi. Tôi thấy may mắn thực sự khi 29 tuổi tôi bắt đầu tham gia tìm hiểu lỗ thủng tầng ozon và hiện nay tôi đang có mặt ở đây để chia sẻ về dấu hiệu tầng ozon đang phục hồi. Đây là kết quả của người dân toàn thế giới cùng chung tay kiểm soát chất hóa học gây hại tầng ozon. Trong sự nghiệp, tôi may mắn khi có các sinh viên, những đồng nghiệp, những giáo sư đã sát cánh cùng với tôi. Và tôi cũng may mắn khi có sự hỗ trợ của chồng tôi và người thân trong gia đình. Cảm ơn các đồng sáng lập Quỹ VinFuture. Giải thưởng này đã góp phần tạo động lực cho các nhà khoa học nữ. Và khi chúng ta đã giúp đỡ các nhà khoa học nữ, điều đó cũng có nghĩa là đang giúp đỡ các nhà khoa học nam trong quá trình nghiên cứu khoa học".

Lễ trao giải lần thứ 3 được diễn ra hoành tráng tại Nhà hát Hồ Gươm

Nữ ca sĩ Katy Perry biểu diễn tại lễ trao giải

Với thông điệp “Chung sức toàn cầu”, Lễ trao giải VinFuture 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ trao giải có sự tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoànVingroup, nhà sáng lập giải thưởng cùng phu nhân và nhiều nhà khoa học nổi tiếng toàn thế giới.

Đây là năm thứ 3 giải thưởng VinFuture được tổ chức và diễn ra với quy mô hoành tráng, thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là nhận được sự quan tâm của cộng đồng khoa học toàn thế giới. VinFuture đang trên đường được công nhận là giải thưởng sánh ngang với các Giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, Quỹ VinFuture và Giải thưởng VinFuture không chỉ là cầu nối trí tuệ kiệt xuất thế giới với cộng đồng khoa học công nghệ Việt Nam, mà còn góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực để khoa học Việt Nam bắt nhịp nhanh và tiến xa hơn trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới.