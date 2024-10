Toàn cảnh lễ hội hóa trang 2024: Gen Z tiêu cả tháng lương trong 1 ngày, điều đáng sợ hơn cả Halloween là...

Được tổ chức vào dịp Halloween hàng năm, lễ hội hóa trang (thường gọi là đi fes) tại The Garden Shopping Center (Hà Nội) tiếp tục thu hút sự chú ý của hội mê cosplay nói riêng và cư dân mạng nói chung. Trong 2 ngày (26 - 27/10), vô số màn hóa trang đẹp đỉnh nóc kịch trần đã xuất hiện, khiến dân tình thích thú.

Cùng xem phía sau cuộc vui náo nhiệt này, giới mê cosplay đã đầu tư như thế nào, kiếm tiền ra sao!

Chi 5 - 7 triệu, chuẩn bị vài tháng trời để đi fes

Mọi sở thích đều cần được đầu tư cả thời gian và tiền bạc, cosplay cũng không ngoại lệ. Trước mỗi lễ hội hóa trang, các khoản chi cơ bản để hóa thân thành một nhân vật trong phim hoạt hình/truyện/game gồm trang phục và phụ kiện, tóc giả (wig), trang điểm. Quá trình chuẩn bị cũng tùy thuộc vào điều kiện và độ chịu chơi của mỗi người.

Không ít người mạnh tay đầu tư cho trang phục khi order từ nước ngoài hoặc đặt may riêng. Cái giá để sở hữu những bộ đồ thường không dưới tiền triệu, đôi khi lên đến 4 - 5 triệu nếu cầu kỳ. Việc này cũng tốn nhiều thời gian lên ý tưởng và chờ đợi, có thể kéo dài 3 tháng đến nửa năm.

Thu (21 tuổi, sinh viên) bắt đầu cosplay từ khi lên đại học, tính đến hiện tại cô nàng đã được 3 năm. Tại lễ hội năm nay, Thu đặt 2 bộ trang phục từ nước ngoài hết khoảng 3 triệu đồng để tham gia cả 2 ngày, chưa tính các chi phí khác.

Thu đầu tư cho 2 bộ trang phục hết khoảng 3 triệu đồng

Mai Phương (20 tuổi, sinh viên) tự lên ý tưởng và đặt may váy từ năm 2023. Tổng cộng cả makeup, wig,... cô đã chi khoảng 4,9 triệu đồng.

Cặp đôi Linh và Thành (21 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp) hóa thân thành cô dâu chú rể ma mị với concept đen toàn tập. Cả 2 đã chuẩn bị trong khoảng 3 tháng, Linh đặt may váy còn Thành mua vest, riêng bó hoa cưới màu đen là do Linh tự làm.

Chiếc váy được Mai Phương may từ năm 2023

Linh và Thành

Bạch Xuân (19 tuổi, sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội) biết đến cosplay từ Halloween 2021, tính đến hiện tại là vừa tròn 3 năm. Cô chọn hóa thân thành một nhân vật trong game và đã nhờ mẹ là thợ may may trang phục cho mình. Ngoài trang phục, Bạch Xuân còn đặt làm wig và book trang điểm, tổng chi phí từ tiền vải may váy đến trang điểm rơi vào khoảng 1,3 triệu đồng.

Với đam mê cosplay của con gái, ban đầu mẹ Bạch Xuân cũng có thái độ khó hiểu, thấy con “hóa trang thành mấy nhân vật màu mè chả giống ai”. Nhưng sau đó mẹ cô đã “quay xe” ủng hộ vì Xuân vẫn đảm bảo việc học bên cạnh đam mê cosplay.

Bạch Xuân

Được nhiều bạn trẻ lựa chọn hơn là phương án thuê đồ từ các shop cho thuê đồ hóa trang với giá dao động 200k - 600k/bộ đồ. Nhiều người ưa chuộng cách này vì phù hợp túi tiền và nhu cầu sử dụng 1 - 2 lần. Ngoài ra thuê trang phục cũng sẽ nhanh gọn hơn, chỉ cần chuẩn bị trong khoảng 1 tuần trước lễ hội là được.

Nguyệt Ánh (18 tuổi, sinh viên năm nhất ĐH Kiến trúc) mới bắt đầu cosplay từ tháng 6/2024 nhưng đây đã là fes thứ 5 cô tham gia. Cô nàng chi 350k cho việc thuê đồ và 210k cho trang điểm. Ngoài ra Ánh cũng dành thời gian tìm wig, trang phục và tìm hiểu về nhân vật, cách tạo dáng cho phù hợp khi chụp ảnh.

Nguyệt Ánh

Quen nhau nhờ sở thích cosplay, nhóm bạn Gen Z (19 tuổi và 21 tuổi) cùng chuẩn bị lễ hội năm nay. Mỗi người chi khoảng 500 - 700k và thời gian trong khoảng 1 tháng.

Với Gen Z, đáng sợ hơn cả Halloween là…

Cũng tại lễ hội hóa trang, nhiều người không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm đi fes của mình sau thời gian theo đuổi “bộ môn” này.

Sau 2 năm tham gia các lễ hội, Mai Phương đưa ra lời khuyên: “Không đi giày cao gót hoặc giày quá chật vì như thế sẽ rất đau chân. Mọi người cũng không chụp giày đâu nên không cần phải lo lắng quá về chuyện không hợp outfit”.

Trong khi đó, Linh lại nhấn mạnh về thời gian chuẩn bị. Theo cô nàng, quá trình chuẩn bị nên diễn ra khoảng 1 tháng trước khi lễ hội diễn ra để đến ngày đi fes không bị cập rập và có thể xử lý các vấn đề phát sinh như đồ không về kịp, quần áo không vừa,...

Đặc biệt, trả lời câu hỏi “Điều gì trong cuộc sống thường ngày đem lại cảm giác đáng sợ hơn cả Halloween?”, Gen Z mê cosplay có những đáp án thú vị.

Với Mai Phương, cô thấy đáng sợ nhất là thiếu ngủ vì “thiếu ngủ thì da vừa xấu lại vừa không có tinh thần làm bất cứ việc gì cả”.

Với hội đang đi học như Nguyệt Ánh hay Bạch Xuân thì tạch môn là điều gây ám ảnh nhất. “Mình sợ nhất là rớt môn và phải đóng tiền học lại. Nhưng ‘trộm vía’ đến bây giờ mình chưa phải làm thế bao giờ” - Bạch Xuân nói.

Chuẩn bị tốt nghiệp, Linh và Thành sợ nhất là sắp phải đi làm, bước chân vào thị trường lao động và cuộc sống của người trưởng thành. Cùng độ tuổi nhưng Thu lại sợ chuyện ít bạn vì “muốn đi đâu chơi cũng không có người đi cùng”.

Đặc biệt nhất, một nữ coser gói gọn nỗi sợ của mình bằng 2 chữ: lòng người. Lý do là cô nàng từng bị 2 người yêu cũ lừa, tổng mất 6 triệu dù trước đó trong quá trình hẹn hò rất bình thường, vui vẻ.

Bội thu nhờ dịch vụ “ăn theo” lễ hội hóa trang

Không chỉ chi mạnh, nhiều người còn kiếm mạnh mỗi dịp lễ hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ “ăn theo” như nhận trông đồ, bán đồ ăn, trang điểm,...

Nguyễn Minh (sinh năm 2005, sinh viên) bắt đầu nhận trông đồ tại các fes từ tháng 1/2024 khi thấy dịch vụ này được nhiều người quan tâm. Giá dịch vụ của anh chàng trải dài từ 5k cho túi nhỏ/mũ bảo hiểm đến 40k cho vali hay các đồ cồng kềnh, không giới hạn thời gian, không thu phụ phí trong ngày diễn ra lễ hội.

Nguyễn Minh

Trong ngày 26/10, Nguyễn Minh nhận được 20 - 30 lượt gửi đồ. Trong thời gian gửi, khách có thể qua lấy đồ đạc bỏ quên trong túi tuy nhiên có một lưu ý của Minh cũng như các bên cung cấp dịch vụ giữ đồ khác là không nhận trông các đồ có giá trị lớn như điện thoại, laptop, trang sức,...

“Mình thấy dịch vụ trông đồ khá nở rộ ở các fes, được nhiều người xem như là cách kiếm thêm thu nhập. Với bản thân mình, việc trông đồ cũng là một cách để mình có thêm cơ hội theo đuổi đam mê cosplay trong thời gian tới” - Nguyễn Minh tâm sự.

Về trang điểm, giá trung bình dao động trong khoảng 150 - 600k/mặt. Sự thay đổi tùy thuộc vào độ khó của từng yêu cầu trang điểm cũng như độ nổi tiếng của makeup artist.

Theo tìm hiểu, trong những lễ hội trang điểm lớn và mùa Halloween như hiện tại, các thợ trang điểm thường phải “chạy show” để đáp ứng nhu cầu của khách. Có ngày, lượng khách của mỗi thợ trang điểm lên đến hàng chục người, giúp họ kiếm được số tiền không nhỏ.

Một số hình ảnh khác tại lễ hội cosplay mùa Halloween 2024: