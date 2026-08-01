Toàn cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội chảy qua hàng loạt đại đô thị, sát siêu sân vận động lớn nhất thế giới, sắp được "hồi sinh" nhờ dự án hơn 75.000 tỷ đồng

Tuy nhiên nhiều năm qua, chất lượng nước sông Nhuệ liên tục suy giảm khi phải tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải từ các làng nghề. Trong khi đó, lưu lượng dòng chảy tự nhiên ngày càng giảm, hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, khiến nhiều đoạn sông thường xuyên rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.