Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026

Mang điện thoại vào phòng xử án phải được chủ tọa cho phép; dắt chó không đeo rọ mõm ra đường sẽ bị phạt 2 triệu đồng... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 8.

Mang điện thoại, laptop vào phòng xử án phải được chủ tọa cho phép

Từ ngày 1/8, Thông tư 12/2026 của TAND Tối cao quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, có hiệu lực.

Điểm mới đáng chú ý là người tham gia, tham dự phiên tòa, phiên họp không được mang vào phòng xử các thiết bị có chức năng thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử, trừ trường hợp được thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc chủ trì phiên họp cho phép.

Một phiên xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Với người tham gia tố tụng, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phục vụ xét xử trực tuyến hoặc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa phải tuân theo sự điều hành của thẩm phán chủ tọa hoặc chủ trì phiên họp.

Thông tư cũng quy định, việc ghi âm lời nói chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình thực hiện lúc khai mạc và tuyên án, công bố quyết định. Việc ghi âm lời nói của HĐXX, thẩm phán hoặc ghi hình HĐXX trong thời gian khai mạc, tuyên án phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa.

Trường hợp ghi âm, ghi hình những người tiến hành tố tụng khác hoặc người tham gia tố tụng phải được sự đồng ý của cả người được ghi và thẩm phán chủ tọa.

TAND Tối cao cũng cấm người tham gia, tham dự phiên tòa phát trực tiếp (livestream) diễn biến xét xử, đồng thời không được đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động xét xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Dắt chó không đeo rọ mõm ra đường sẽ bị phạt 2 triệu đồng

Cũng có hiệu lực từ ngày đầu tháng 8, Nghị định 204/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không tiêm phòng vaccine phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Liên quan quy định chung về phòng bệnh, chữa bệnh động vật, Nghị định quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

Mức phạt 3-4 triệu đồng áp dụng với hành vi không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật bị phạt 4-5 triệu đồng; mức phạt 5-6 triệu đồng áp dụng với một trong các hành vi: vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng ra môi trường; buôn bán động vật giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Chính phủ quy định mức phạt tiền 6-8 triệu đồng với một trong các hành vi: sử dụng thuốc thú y không có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu thuốc thú y; sử dụng nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế...

Đối với các hành vi vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, Nghị định quy định phạt tiền 200.000-300.000 đồng với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vaccine hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

Người dùng VNeID được miễn, giảm phí trước bạ với xe cũ

Nội dung nêu tại Nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027).

Theo đó, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký từ lần 2 trở đi, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký từ lần 2 trở đi (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ), khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Để nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và tích hợp đủ thông tin như mã số thuế, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng... trên ứng dụng VNeID.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe, bấm biển số trên VNeID. (Ảnh: Vietnamnet)

Bên cạnh ô tô và xe máy, Chính phủ quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân nộp hồ sơ điện tử và tích hợp tài khoản VNeID .

Bên cạnh đó, công dân tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể được miễn hoặc giảm nhiều khoản phí khác như lệ phí cấp đổi thẻ căn cước, phí cấp lại biển số xe...

Theo Nghị quyết, công dân số có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân, và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích trên môi trường số. Đồng thời, người dân có cần chủ động cập nhật, tích hợp thông tin cá nhân vào tài khoản VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chính phủ yêu cầu phát triển ứng dụng VNeID thành nền tảng cung cấp các tiện ích số cho người dân như định danh, xác thực điện tử, liên kết tài khoản thanh toán... Đồng thời, Chính phủ quy định ngày 15/10 hàng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp

Nội dung này được nêu tại Nghị định 238/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (có hiệu lực từ 15/8).

Nghị định mới nêu rõ, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Đồng thời, Chính phủ bãi bỏ quy định phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng đối với lái ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026 quy định phạt 20-26 triệu đồng với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.