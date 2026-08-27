Toàn bộ người dân có tài khoản VNeID định danh mức 2 được miễn phí dịch vụ này đến hết tháng 2/2027

Một chính sách mới liên quan trực tiếp đến hàng triệu người sử dụng VNeID đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng các điều kiện quy định sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng. Chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Để triển khai Nghị quyết trên, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026, có hiệu lực từ 15/8/2026. Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, một trong những khoản được miễn là lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông trong nước đối với công dân đủ điều kiện. Chính sách này được áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

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Theo biểu mức thu tại Thông tư 28/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng/lần cấp, trong khi cấp lại do hộ chiếu bị hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng/lần cấp. Với người đáp ứng đầy đủ chính sách công dân số nói trên, khoản lệ phí cấp hộ chiếu này có thể giảm xuống 0 đồng.

Tuy nhiên, có tài khoản VNeID mức độ 2 mới chỉ là điều kiện đầu tiên. Người dân cần hoàn thiện thêm một số dữ liệu trước khi có thể được hệ thống xác định đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Có VNeID mức 2, người dân cần hoàn thiện thêm những điều kiện gì?

Theo hướng dẫn của cơ quan Công an, để được miễn lệ phí cấp hộ chiếu, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID.

Các thông tin này gồm: Giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và Sổ sức khỏe điện tử.

Riêng đối với thủ tục cấp hộ chiếu, công dân còn phải tích hợp thành công thông tin hộ chiếu trên VNeID và thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến. Công an TP Hải Phòng ngày 24/8 cũng đã thông tin cụ thể các điều kiện này khi hướng dẫn người dân thực hiện chính sách mới.

Như vậy, để dễ hình dung, người dân muốn hưởng mức lệ phí hộ chiếu 0 đồng cần đáp ứng đồng thời: có VNeID mức độ 2; hoàn thiện 5 nhóm thông tin cơ bản trên ứng dụng; tích hợp thông tin hộ chiếu và thực hiện hồ sơ trực tuyến.

Theo Nghị quyết 66.22, mức độ được hưởng chính sách của mỗi cá nhân sẽ được hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia. Hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng chia sẻ thông tin này với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ áp dụng ưu đãi.

Một trường hợp cần đặc biệt chú ý là người chưa từng được cấp hộ chiếu. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết do điều kiện chuyên ngành đồng thời yêu cầu tích hợp thành công “thông tin hộ chiếu”, người chưa từng có hộ chiếu không nên mặc định rằng chỉ cần có VNeID mức độ 2 là chắc chắn được miễn lệ phí. Trước khi nộp hồ sơ, người dân nên kiểm tra trạng thái đủ điều kiện hưởng chính sách trên VNeID và hệ thống dịch vụ công.

Ngoài ra, mức 0 đồng nói trên là lệ phí cấp hộ chiếu, không có nghĩa mọi chi phí phát sinh đều được miễn. Nếu lựa chọn nhận kết quả qua bưu chính, người dân vẫn phải trả phí chuyển phát theo quy định.

Người làm hộ chiếu hiện nay cần lưu ý gì?

Bên cạnh điều kiện miễn lệ phí, người dân nộp hồ sơ hộ chiếu trực tuyến cũng cần khai chính xác tình trạng hộ chiếu của mình.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên từng cảnh báo nhiều trường hợp đã có hộ chiếu nhưng hộ chiếu hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng lại chọn mục “Cấp hộ chiếu lần đầu” khi khai trên Cổng Dịch vụ công.

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Theo hướng dẫn, chỉ người chưa từng được cấp hộ chiếu phổ thông lần nào mới chọn “Cấp hộ chiếu lần đầu”. Nếu hộ chiếu cũ đã hết hạn, hết trang, sắp hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng, công dân phải lựa chọn đúng nội dung cấp lại tương ứng. Khai không đúng không chỉ ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ mà trong một số trường hợp còn có thể bị xử lý đối với hành vi khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu.

Người nộp hồ sơ online cũng cần chuẩn bị ảnh đúng quy chuẩn. Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hướng dẫn ảnh hộ chiếu phải mới chụp, không quá 6 tháng, tỷ lệ 4x6, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính; hệ thống có thể tự động kiểm tra chất lượng ảnh sau khi tải lên.

Hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước tại cấp tỉnh được cung cấp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Thời hạn giải quyết được công bố là không quá 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.