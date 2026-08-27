Rơi 3m không ngán, ngâm nước 72 giờ vẫn chạy - REDMI Note 17 Pro Series “lì” đến mức nào?

Sở hữu độ bền toàn diện kèm theo 5 gói bảo hành lên đến 5 năm, REDMI Note 17 Pro Series vừa ra mắt tại Thế Giới Di Động đã lập tức thiết lập tiêu chuẩn mới về độ bền chuẩn "lì" cho các dòng điện thoại tầm trung hiện nay

Những sự cố như tuột tay làm rơi điện thoại xuống sàn gạch, lỡ bỏ quên trong túi khiến điện thoại bị ngâm trong máy giặt, hay đi mưa bão luôn là nỗi lo thường trực của nhiều người dùng smartphone. Sự xuất hiện của REDMI Note 17 Pro Series, bao gồm REDMI Note 17 Pro 5G và REDMI Note 17 Pro Max 5G tại Thế Giới Di Động đã mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện, tái định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm độ bền trong phân khúc tầm trung.

REDMI Note 17 Pro Series đạt trọn bộ các chứng nhận chất lượng TÜV SÜD, bao gồm thả rơi tự do, kiểm tra va đập ở cả 6 mặt, cắm/rút cổng sạc nhiều lần, bấm các nút vật lý nhiều lần…

Sở dĩ series này được ví như "ông vua độ bền" thế hệ mới bởi sự kết hợp giữa mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 cùng hệ thống đệm bọt polymer chống va đập đa lớp xung quanh khung máy. Nhờ đạt chứng nhận độ bền chuẩn quốc tế từ TÜV SÜD, thiết bị có khả năng chịu lực nén đến 1.300 kg và kháng vỡ tốt khi rơi tự do ở độ cao lên tới 3m. Điều này đồng nghĩa với việc những pha "tai nạn" thường nhật như vuột tay rớt từ bàn làm việc, rơi khỏi túi quần khi bước xuống xe hay va quệt vào cạnh bàn cứng đều khó có thể làm tổn hại đến thiết bị.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng kháng nước của máy cũng thuộc hàng top hiện nay khi hội tụ đủ 4 chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K. Máy không chỉ chịu được tia nước áp lực cao kết hợp nhiệt độ nóng lên đến 80 độ C, mà còn có thể ngâm nước ở độ sâu 2m liên tục tới 72 giờ. Dù vô tình đánh rơi máy vào hồ bơi, đi mưa lớn hay bị xịt nước vào, REDMI Note 17 Pro Series vẫn có thể hoạt động bền bỉ và an toàn.

Cấu trúc kháng nước tùy chỉnh từ cổng sạc, micro đến loa giúp thiết bị sống sót an toàn qua những sự cố dính nước khắt khe nhất

Tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế, người dùng có thể dễ dàng chọn phiên bản Pro phù hợp với mình. Nếu muốn trải nghiệm năng lượng "MAX" đỉnh nhất phân khúc, REDMI Note 17 Pro Max 5G là câu trả lời với viên pin siêu khủng 10.000mAh dùng tới 3 ngày, sạc nhanh HyperCharge 100W, sạc ngược 27W, chip Snapdragon 6 Gen 5 cùng loa kép Volume Boost 400% uy lực. Trong khi đó, REDMI Note 17 Pro 5G lại là sự lựa chọn cân bằng và mỏng nhẹ hơn: vừa sở hữu trọn vẹn độ bền của kính Gorilla Victus 2 và chuẩn kháng bụi và nước như bản Pro Max, vừa mang trong mình sức mạnh chip Snapdragon 6s Gen 4, pin lớn 8.340mAh cùng sạc nhanh 67W với mức giá dễ chịu hơn.

REDMI Note 17 Pro Series còn có thể quay phim chụp ảnh dưới nước với tính năng Underwater Camera 50MP OIS

Không chỉ có dòng Pro, hai phiên bản tiêu chuẩn là REDMI Note 17 và REDMI Note 17 5G cũng tỏ ra "không phải dạng vừa" khi là lựa chọn tối ưu chi phí đấy hấp dẫn. Dù có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, bộ đôi này vẫn sở hữu viên pin silicon-carbon khủng 7.700mAh (dùng thoải mái hơn 2 ngày), kính cường lực Gorilla Glass 7i chống xước gấp 3.000 lần, chuẩn kháng nước IP65, màn hình AMOLED 6,99 inch rộng rãi và camera 50MP tích hợp công cụ chỉnh ảnh AI thông minh. Đây chắc chắn là lựa chọn "ngon - bổ - rẻ" khó lòng bỏ qua cho học sinh, sinh viên và hoặc người dùng phổ thông.

Yếu tố giúp người dùng hoàn toàn cởi bỏ tâm lý lo âu chính là gói dịch vụ hậu mãi "Bảo hành MAX" dài hạn mà Xiaomi và Thế Giới Di Động tung ra chỉ trong giai đoạn mở bán. Khi mua máy trong thời gian này, khách hàng có thể nhận loạt bảo hành bao gồm: lên đến 5 năm bảo hành pin miễn phí, lên đến 3 năm bảo hành màn hình, 2 năm bảo hành nắp lưng hoặc kính bảo vệ camera và 2 năm bảo hành tiêu chuẩn. Riêng dòng Pro Series còn có thêm 2 năm bảo hành hư hỏng do vào nước, một lời cam kết chất lượng cực kỳ uy tín trên thị trường.

Để sở hữu series "nồi đồng cối đá" này với mức chi phí tối ưu nhất, Thế Giới Di Động triển khai loạt chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. Khách hàng sẽ được nhận ngay ưu đãi giảm thêm đến 1.5 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng tới 1.9 triệu đồng. Đặc biệt, người dùng chốt đơn dòng Pro từ ngày 27/8 đến 06/09 sẽ nhận thêm ưu đãi giảm trực tiếp 500.000 đồng.

Chưa hết, chính sách trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng cùng giải pháp mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng sẽ giúp bạn nhanh chóng rước máy về tay mà không gặp bất kỳ áp lực tài chính nào. Hãy ghé ngay cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất để trực tiếp cầm nắm, thử độ bền và "chốt đơn" ngay siêu phẩm REDMI Note 17 Series cùng loạt quà tặng giá trị!