Từ nụ hôn đầu đến lần cột mốc thăng tiến sự nghiệp, Galaxy S26 FE tái hiện sống động khoảnh khắc Epic của người dùng

Mỗi bước tiến đều bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc. Đó có thể là một ý tưởng mới trong công việc, một chuyến đi được mong chờ, hay khoảnh khắc sống hết mình cho điều mình yêu thích.

Với thế hệ luôn muốn làm tốt hơn ngày hôm qua, công nghệ không chỉ để theo kịp cuộc sống, mà phải đủ "tất yếu" để biến những bước tiến ấy thành những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Galaxy S26 FE chính là thiết bị gói trọn trải nghiệm thiết yếu chuẩn S, từ cụm 3 camera cao cấp, các tính năng AI chỉnh sửa thông minh và hiệu năng flagship, để người trẻ tự tin ghi dấu phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tự do ghi lại những khoảnh khắc Epic

Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc, không có đủ thời gian cho việc căn góc hay chau chuốt khung hình. Do đó, một thiết bị chuẩn S cần trao quyền cho người trẻ tự do ghi lại cuộc sống, tự do chuyển động mà vẫn giữ được hình ảnh sắc nét, với chủ thể nổi bật trong từng khung hình.

Tuổi 18 luôn có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần – như một nụ hôn bất ngờ, đủ khiến cả đám bạn xung quanh vỡ òa. Và chắc chắn, đó sẽ là khoảnh khắc bạn muốn lưu lại theo cách thật "epic". Galaxy S26 FE trở thành người bạn đồng hành tất yếu để ghi dấu nụ hôn đáng nhớ ấy với tính năng My FanCam hoàn toàn mới. Nhờ AI tự động nhận diện và giữ chủ thể được chọn luôn ở trung tâm khung hình, mọi biểu cảm bối rối, bất ngờ hay hạnh phúc đều được làm nổi bật, dù xung quanh có bao nhiêu người hay bao nhiêu chuyển động. Chỉ cần vài thao tác, đoạn video đã sẵn sàng để chia sẻ – để nhiều năm sau nhìn lại, bạn vẫn có thể nhớ về nụ hôn "epic" nhất của tuổi 18.

Hay đôi khi, một khoảnh khắc Epic không nhất thiết phải là một cột mốc thật lớn, mà đơn giản là lần đầu dám thử một điều mới – như bước vào lớp Salsa đầu tiên. Giữa những bước chân liên tục di chuyển, những cú xoay người hay khoảnh khắc máy quay theo nhịp điệu, Horizontal Lock (Khoá Đường Chân Trời Chuẩn Điện Ảnh) trên Galaxy S26 FE giúp giữ đường chân trời ổn định, để khung hình không bị nghiêng lệch ngay cả khi thiết bị rung lắc hoặc xoay chuyển. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái ghi lại từng bước nhảy, từng cú xoay đầu tiên mà vẫn giữ được những thước phim cân bằng, mượt mà và trọn vẹn cảm xúc của trải nghiệm.

Biến hình ảnh đã có thành phiên bản đúng ý hơn

Đối với ảnh chụp, Galaxy S26 FE cũng sở hữu nhiều tính năng cao cấp xứng tầm flagship, giúp ghi lại hình ảnh chất lượng cao và chỉnh sửa hiệu quả hơn bao giờ hết. Nụ hôn Epic tuổi 18 nay đã bừng sáng trong khung hình nhờ Camera Mắt Thần Bóng đêm 50MP trên Galaxy S26 FE, được gia tăng sức mạnh với ProVisual Engine cải tiến. Công nghệ chuẩn flagship giúp giảm nhiễu tối đa, đem đến trải nghiệm quay chụp đêm chất lượng cao, sắc nét và cực chi tiết. Đặc biệt, người dùng cũng không cần phải áp lực rằng mọi khoảnh khắc đều phải hoàn hảo ngay lần đầu bấm máy. Tính năng Photo Assist (Chỉnh Sửa Ảnh Thế Hệ Mới) cho phép bạn linh hoạt thay đổi bố cục, thêm chi tiết, xóa vật thể thừa… bằng những câu lệnh văn bản đơn giản. Tất cả được thực hiện ngay trên ảnh chụp mà không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng chỉnh sửa.

Sống hết mình với ngày dài đầy trải nghiệm

Thế hệ bứt phá chưa bao giờ giới hạn mỗi ngày của mình trong việc học tập hay làm việc. Đó là 24 giờ đầy ắp những hoạt động thú vị như tập thể thao, khám phá phố phường, phát triển kỹ năng mới… Trong hành trình ấy, nền tảng phần cứng mạnh mẽ chuẩn flagship của Galaxy S26 FE chính là bạn đồng hành không thể thiếu.

Dung lượng pin 4.900 mAh kết hợp cùng sạc siêu nhanh 45W trên Galaxy S26 FE mang đến tốc độ sạc đáng kinh ngạc. Người dùng có thể sạc thiết bị từ 0% lên 70% chỉ trong 30 phút. Vi xử lý Exynos 2500 chuẩn S mới trên Galaxy S26 FE đem đến hiệu năng thuần mạnh mẽ, xử lý đồ họa và AI vượt trội. Với tín đồ giải trí, màn hình chuẩn S với kích thước 6.7 inch, tần số quét 120Hz trên tấm nền Dynamic AMOLED 2X cho chất lượng hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện sáng. Tất cả gói trọn trong một thiết kế tinh xảo, cao cấp, cho cảm giác cầm nắm vô cùng thuận tiện.

Đồng hành bền bỉ trên chặng đường bứt phá dài hơi

Với người trẻ, mỗi cột mốc vượt qua là khởi đầu cho một nấc thang mới. Trong hành trình không ngừng tiến xa ấy, Galaxy S26 FE luôn bền bỉ đồng hành với cam kết cập nhật lâu dài. Đây là một khoản đầu tư xứng đáng khi đi kèm 7 lần nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật. Từ khoảnh khắc bước chân vào hành trình sự nghiệp, đến khi thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao, chiếc điện thoại này vẫn luôn mượt mà, an toàn để song hành cùng bạn.

Với nhiều nâng cấp chuẩn flagship, Galaxy S26 FE đang định hình lại cách công nghệ song hành cùng người dùng. Một thiết bị xuất sắc trong những trải nghiệm quan trọng và quen thuộc hàng ngày chính là lựa chọn tất yếu cho mọi bứt phá mà người dùng nhắm đến.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 04.09 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 950.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại đây .