Tòa tháp đôi 451m cao xấp xỉ Landmark 81: Tổng chi phí xây dựng 41.000 tỷ đồng, nặng 600.000 tấn, giữ kỷ lục cao nhất thế giới 3 thập kỷ

Mỗi tòa tháp chọc trời này nặng tương đương 42.857 con voi trưởng thành.

Nằm giữa thủ đô Kuala Lumpur, PETRONAS Twin Towers là một trong những công trình biểu tượng nổi tiếng nhất của Malaysia. Mỗi tòa gồm 88 tầng, cao 451,9 m, theo số liệu của Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường đô thị (CTBUH). Trang chính thức của PETRONAS Twin Towers hiện vẫn giới thiệu công trình là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Hai tòa tháp chỉ thấp hơn tòa Landmark 81 tại TP.HCM của Việt Nam khoảng 9 m.

Ý tưởng xây dựng công trình bắt đầu được triển khai từ tháng 1/1992, với Kiến trúc sư César Pelli cùng nhóm cộng sự tham gia thiết kế. Phương án ban đầu chỉ đặt mục tiêu chiều cao khoảng 427 m. Tuy nhiên, các kỹ sư sau đó tính toán lại kết cấu, thử nghiệm trong hầm gió và bổ sung phần mái vòm cùng đỉnh tháp, đưa chiều cao lên gần 452 m.

Ảnh: Y Vân

Thiết kế của PETRONAS mang đậm dấu ấn Malaysia. Mặt bằng mỗi tầng được thiết kế từ hai hình vuông đan vào nhau, tạo thành hình ngôi sao tám cánh đặc trưng của Hồi giáo. Mặt ngoài kết hợp thép không gỉ và kính, trong khi các chi tiết nội thất lấy cảm hứng từ nghề thủ công và hoa văn dệt truyền thống của Malaysia.

Quy mô xây dựng của công trình cũng gây ấn tượng. Theo trang chính thức của PETRONAS Twin Towers, mỗi tòa nặng khoảng 300.000 tấn, đưa tổng trọng lượng của hai tháp lên khoảng 600.000 tấn.

Mặt ngoài công trình sử dụng khoảng khoảng 83.500 m² thép không gỉ, cùng 54.800 m² kính nhiều lớp. Tổng diện tích xây dựng của tổ hợp đạt khoảng 395.000 m².

Phần móng là một trong những hạng mục đặc biệt nhất. Công tác đào móng bắt đầu vào tháng 3/1993. Trong quá trình thi công, khoảng 13.200 m³ bê tông cho mỗi tháp được đổ liên tục trong 54 giờ để hình thành phần móng. Hệ móng của công trình ăn sâu khoảng 120 m xuống lòng đất và riêng giai đoạn hoàn thiện móng kéo dài khoảng một năm.

Quá trình xây dựng hai tòa tháp kéo dài khoảng 6 năm tính từ thi công móng tới khi khai trương, với chi phí hơn 6 tỷ ringgit, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD (khoảng 41.500 tỷ VNĐ) vào thời điểm đó.

Một đặc điểm nhận diện nổi tiếng khác là cây cầu hai tầng nối hai tòa nhà tại tầng 41 và 42. Skybridge dài 58,4 m, nằm ở độ cao khoảng 170 m và nặng 750 tấn. Cây cầu không được cố định hoàn toàn vào hai tòa tháp, cho phép công trình có khoảng dịch chuyển nhất định khi gặp gió mạnh.

PETRONAS Twin Towers hoàn thành phần kết cấu chính vào năm 1996 và chính thức khai trương vào tháng 8/1999. CTBUH ghi nhận hai tháp hoàn thành năm 1998. Với chiều cao 451,9 m, công trình của Malaysia từng vượt Sears Tower của Mỹ để vươn lên vị trí cao nhất thế giới, sau đó bị tòa Taipei 101 soán ngôi.

Dù hiện không còn là những tòa nhà cao nhất Malaysia hay thế giới, PETRONAS vẫn giữ một kỷ lục đặc biệt là tòa tháp đôi cao nhất hành tinh. Gần ba thập kỷ sau khi công trình thành hình, chưa có tòa tháp đôi nào vượt qua mốc 451,9 m này.

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