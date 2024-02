Tổ chức Y tế Thế giới: Benzopyrene là chất gây ung thư cấp độ 1, luôn ẩn chứa trong 2 loại thực phẩm quen thuộc này

Nghĩa là, benzopyrene đã được phát hiện là chất gây ung thư trong các thí nghiệm trên người và động vật.



Benzopyrene được tạo ra như thế nào?

Chắc hẳn khi nhắc đến các món ngon nhiều người mê, thịt nướng là không thể thiếu. Đặc biệt so với nướng điện thì cách nướng than được nhiều người ưa chuộng hơn. Dưới sức nóng của than cháy đỏ hồng, mỡ trong thịt liên tục nhỏ giọt vào lửa, khi đó benzopyrene sẽ được tạo ra trong khói và bám lên bề mặt thịt.

Trong các nghiên cứu liên quan, người ta cũng phát hiện ra rằng hàm lượng benzopyrene có liên quan đến nhiệt độ khi mọi người nướng thịt, chất béo trong thịt và khoảng cách gần nguồn lửa. Tức là nhiệt độ càng cao thì hàm lượng chất béo càng cao và càng gần nguồn lửa thì hàm lượng benzopyrene sinh ra càng cao.

Tuy nhiên, thịt nướng không phải là món chúng ta thường xuyên ăn hàng ngày. Có 2 thứ khác quen thuộc hơn lại ẩn chứ rất nhiều benzopyrene, ăn thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ tế bào ung thư ghé thăm cơ thể bạn.

1. Thực phẩm hun khói

Phi lê cá hun khói, xúc xích giăm bông... rất phổ biến sau khi hun khói và nướng ở nhiệt độ cao, mỡ chảy ra liên tục từ thịt và tiếp xúc với lửa than sẽ xảy ra phản ứng trùng hợp nhiệt, từ đó sinh sản benzopyrene.

Không những vậy, benzopyrene còn có thể ẩn trên bề mặt thực phẩm. Đã có một bộ dữ liệu khám phá rằng hàm lượng benzopyrene trong vỏ các thực phẩm này, nơi sâu nhất nó xuất hiện tính từ bề mặt của thực phẩm là 1,5mm và nó sẽ tiếp tục thâm nhập vào các loại thực phẩm theo thời gian được lưu trữ. Sau khi con người tiêu thụ, sẽ làm tăng rủi ro nguy hại sức khỏe.

Ngoài ra, đằng sau những món hun khói thơm ngon, ai cũng phải đối mặt với lượng muối lớn, việc nạp lâu dài những thực phẩm có hàm lượng muối cao vào cơ thể còn gây ra những nguy cơ như tăng huyết áp, tổn thương niêm mạc dạ dày.

2. Tỏi nhão

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đã bao giờ để ý kỹ xem tỏi có bị nhão do nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài hay không? Nếu điều này xảy ra, hãy cẩn thận không ăn nó và chú ý đến nhiệt độ của nồi tỏi lần sau.

Ở đây, chúng ta không chỉ chú ý đến hàm lượng benzopyrene trong khói do nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài mà còn cả chất acrylamide sinh ra trong tỏi, một chất gây ung thư.

Những rủi ro của benzopyrene đối với cơ thể con người là gì?

Như đã đề cập trước đó, nó là một chất gây ung thư mạnh. Các thí nghiệm trên động vật đã chứng minh rằng benzopyrene có thể gây ra nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đường tiêu hóa và ung thư bàng quang. Đối với những người ăn đồ muối chua, đồ hun khói, đồ nướng trong thời gian dài, khi cơ thể hấp thụ nhiều benzopyrene thì thời gian ủ bệnh càng lâu, khả năng mắc ung thư càng cao.

Vì vậy, mọi người nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình, tích cực giảm thiểu tác hại của benzopyrene, tránh xa các quán chiên, hun khói, nướng, nếu thỉnh thoảng thèm ăn thì khi ăn một lượng nhỏ chúng nên kết hợp với nhiều rau tươi hơn để giảm bớt tác hại của nó, bảo vệ sức khỏe của bạn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang