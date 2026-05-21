Tình trạng mới nhất về sức khỏe Công chúa Thái Lan sau 3 năm hôn mê

Tình trạng sức khỏe của Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha đã trở nên tồi tệ hơn do hậu quả của việc nhiễm trùng nghiêm trọng tại nhiều cơ quan, đồng thời các bác sĩ hiện vẫn chưa thể kiểm soát được tình trạng nhịp tim bất thường của bà, Cung điện Hoàng gia tuyên bố trong một thông báo vào ngày 21/5.

Vị công chúa 47 tuổi, là con gái cả của Nhà vua Vajiralongkorn, đã phải nhập viện khẩn cấp vào tháng 12 năm 2022 sau khi đột ngột ngã quỵ vì một căn bệnh về tim cùng các bệnh nhiễm trùng khác. Kể từ thời điểm đó cho đến nay, bà liên tục rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Công chúa Thái Lan đã hôn mê hơn 3 năm

Sau nhiều năm điều trị tích cực, các bác sĩ đã phát hiện ra một ổ nhiễm trùng dạ dày dẫn đến tình trạng viêm ruột vào tháng 4 vừa qua, khiến huyết áp của bà bị tụt giảm mạnh và nhịp tim trở nên bất ổn định, thông báo từ hoàng gia cho biết thêm.

Phía cung điện thông tin thêm rằng bà đã được cho sử dụng các loại thuốc đặc trị cũng như triển khai các thiết bị y tế chuyên dụng để hỗ trợ chức năng phổi và thận. Dù vậy, sức khỏe của công chúa vẫn liên tục giảm sút. Các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và nỗ lực đưa ra các phương án điều trị tiếp theo.

Vào năm ngoái, vị Hoàng thái hậu có tầm ảnh hưởng lớn của đất nước Thái Lan - bà nội của Công chúa Bajrakitiyabha cũng đã qua đời ở tuổi 93.

Nguồn: Reuters