Tình trạng của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh đã hơn một năm không tham gia đóng phim cho thấy khó khăn của các nữ diễn viên trong giai đoạn U40.

Trang QQ đưa tin sau khi chiến thắng tại giải thưởng phim truyền hình Phi Thiên và Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nghỉ ngơi dài hạn, nữ diễn viên không nhân cơ hội danh tiếng tăng cao để tiếp tục nhận thêm các dự án phim mới. Truyền thông Trung Quốc cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như nhiều nữ diễn viên lứa tuổi U40 gặp khó khăn trong việc từ bỏ dòng phim thần tượng để chuyển sang đóng phim chính kịch, đời sống xã hội.

Bộ phim Bành Hồ hải chiến có thông tin hoãn ra mắt vào cuối tháng 7, đây là dự án cuối cùng còn lại của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cô chỉ góp mặt với tư cách khách mời. Vì vậy, trong vòng hai năm tới, nữ diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, điều này ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

Triệu Lệ Dĩnh giành nhiều giải thưởng nhưng vẫn không có phim đóng gần hai năm.

Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim liên tiếp thất bại là Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự (tên khác: Chuyện lớn nơi phố nhỏ ). Tại nhân gian thuộc dòng phim ngắn thử nghiệm với nội dung khó hiểu. Tiểu thành đại sự lại là dự án được đầu tư kinh phí cao, có đội ngũ sản xuất tên tuổi lớn. Thế nhưng, hiện tại tỷ suất người xem của phim ngày một đi xuống, tác phẩm không thu hút được khán giả vì đề tài khô khan, lượt xem trên các nền tảng thấp đáng kinh ngạc. Đây có thể xem là bộ phim truyền hình được đầu tư nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nhưng cũng là thất bại cay đắng nhất.

Sự thất bại của phim Tiểu thành đại sự khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút của cái tên Triệu Lệ Dĩnh. Hiện, cô đã ở ngưỡng tuổi 40 không còn thích hợp để đóng phim cổ trang ngôn tình - đề tài mà những nữ nghệ sĩ tuổi trung niên như Triệu Lệ Dĩnh dần thu hẹp. Triệu Lệ Dĩnh gặp áp lực lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và công chúng khiến cô càng khó lựa chọn dự án hơn.

Sự suy thoái của nền điện ảnh Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến cô phải ở ẩn hơn một năm. Trước đại dịch Covid-19, mỗi ngày có khoảng 20 đoàn phim được khai máy chỉ tính riêng tại phim trường Hoành Điếm. Hiện tại, cả giới giải trí trong tháng 6 chỉ có 3 dự án mới bắt đầu khởi quay. Các nhà đầu tư không còn đổ tiền vì phim ảnh liên tiếp thất bại.

Bản thân các đạo diễn, diễn viên, ê-kíp làm phim cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, gánh vác một phần hậu quả với nền tảng. Khi phim lên sóng, họ phải bỏ tiền ra bao suất, mua thẻ hội viên để trả lại tiền cho nền tảng đã mua tác phẩm như iQiYi, Tencent Video, Youku. Khó khăn chung của ngành giải trí khiến những dự án mà Triệu Lệ Dĩnh muốn khai máy cũng khó bắt đầu. Vì vậy, thay vì đóng những vai diễn mà bản thân không hài lòng, Triệu Lệ Dĩnh đành phải nằm im chờ cơ hội tốt hơn.

Thị trường phim ảnh đóng băng khiến các diễn viên khó tìm kịch bản hay.

Nữ diễn viên thực lực Hải Thanh từng trực tiếp lên tiếng "xin vai diễn" tại Lễ trao giải truyền hình Kim Ưng: "Tôi hy vọng các nhà sản xuất tạo nhiều cơ hội cho các nữ diễn viên trung niên chúng tôi. Chúng tôi không có chỗ dựa, chỉ có thể tự nỗ lực đi đến thành công. Chúng tôi so với Hồ Ca thì càng dễ dùng hơn, nhận thù lao ít hơn, nhưng chất lượng thì tương đương".