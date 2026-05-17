Tính phương án xén dải phân cách tại 2 tuyến đường ở Hà Nội

Tuyến đường Cộng Hòa tổ chức phân làn từ ngày 15/5.

Cục CSGT cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông đáp ứng thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay.

Trong đó, nghiên cứu bố trí tổ chức giao thông linh hoạt phân làn đường theo giờ cao điểm. Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều.

Cơ quan chức năng đang tiến hành nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương (Hà Nội) để tổ chức giao thông bằng cách xén dải phân cách giữa đường, để tối ưu hóa việc phân làn đường ưu tiên chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông này tương tự như tuyến đường Cộng Hòa, TP.HCM đã thực hiện từ ngày 15/5.

Đồng thời nghiên cứu việc trồng cây xanh tại dải phân cách giữa đường và ven đường để đảm bảo an toàn giao thông. Tránh tình trạng cây trồng tại dải phân cách giữa đường che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người lái xe hoặc cây trồng ven đường gãy, đổ gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, nghiên cứu chuẩn hóa tổ chức giao thông tại các nút giao gồm: điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông đáp ứng lưu lượng phương tiện lưu thông theo thời gian thực; bố trí khu vực làn chờ đèn tín hiệu giao thông cho xe mô tô, xe gắn máy; biển báo hiệu, vạch kẻ đường…

Cục CSGT đề xuất quy hoạch hạ tầng giao thông, phát triển giao thông công cộng thuận tiện để hạn chế phương tiện cá nhân.