Tính minh bạch của chương trình tâm linh ồn ào nhất Hàn Quốc bị đặt dấu hỏi

Những ngày gần đây, chương trình truyền hình thực tế về tâm linh ở Hàn Quốc Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi tập 2 lên sóng với nội dung sử dụng hình ảnh lính cứu hỏa, cảnh sát,... đã hy sinh như một “nhiệm vụ giải trí” .

Dù ê-kíp sản xuất đã lên tiếng xin lỗi, làn sóng phản đối từ dư luận vẫn không hạ nhiệt.

Không chỉ gia đình các nạn nhân, công đoàn cứu hỏa, hội đồng công đoàn cảnh sát, mà ngay cả Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng cảnh báo khả năng xem xét các biện pháp pháp lý, khiến vụ việc ngày càng leo thang.

Quyết định chỉnh sửa, không gỡ bỏ hoàn toàn

Mới đây, theo JTBC News đưa tin, đội ngũ sản xuất chương trình đã quyết định chỉnh sửa lại nội dung tập 2 theo yêu cầu từ phía gia đình người đã khuất, thay vì gỡ bỏ hoàn toàn tập phát sóng.

Chương trình chiếu hình ảnh người lính cứu hỏa đã mất, đưa ra đề bài suy đoán về nguyên nhân cái chết

Cụ thể, ê-kíp sẽ cắt bỏ các phân đoạn gây tranh cãi và biên tập lại nội dung, đồng thời thay thế phiên bản đã phát hành bằng bản dựng mới.

Với các nền tảng OTT ( các dịch vụ phát nội dung trực tiếp qua Internet , không cần thông qua đài truyền hình hay nhà mạng cáp truyền thống - pv), sau khi nhà sản xuất hoàn tất bản dựng, nội dung vẫn cần được thẩm định cùng nền tảng phát hành trước khi công bố. Vì vậy, ngay cả khi ê-kíp muốn chỉnh sửa, họ vẫn phải có sự chấp thuận từ phía Disney+ , khiến quá trình đi đến quyết định tái biên tập kéo dài hơn dự kiến.

Trong thông cáo chính thức, phía sản xuất tiếp tục gửi lời xin lỗi: “Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình các nạn nhân, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và khán giả đã bị tổn thương bởi những thiếu sót trong quá trình sản xuất. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời rà soát và củng cố quy trình làm chương trình trong thời gian tới.”

Gia đình cố lính cứu hỏa xuất hiện trong tập 2 của chương trình, trong cuộc phỏng vấn với Yonhap Television News , cho biết việc ê-kíp tiếp thu ý kiến là điều đáng ghi nhận, song cũng nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ các nội dung liên quan đến người đã khuất là điều hiển nhiên cần phải làm .

Trước đó, làn sóng chỉ trích bùng nổ từ tập 2 của chương trình với nhiệm vụ mang tên “Đoán nguyên nhân cái chết” . Ê-kíp đưa ra “đề bài” gồm ảnh, giờ sinh - giờ mất của ba người, trong đó có một lính cứu hỏa đã hy sinh, và yêu cầu người chơi suy đoán nguyên nhân qua đời.

Một trường hợp được nhắc đến là lính cứu hỏa tử nạn trong vụ cháy năm 2001 tại Seoul. Trong chương trình, gương mặt, ngày sinh của người đã khuất được công khai, kèm theo các suy đoán từ người tham gia, khiến nhiều khán giả cho rằng nội dung này thiếu tôn trọng người đã khuất.

Chương trình xin lỗi, cho biết sẽ cắt bỏ và biên tập lại theo ý từ gia đình - người thân các nhân vật đã mất

Ngoài ra, trường hợp một cảnh sát hy sinh năm 2004 khi khống chế nghi phạm cũng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Trong nhiệm vụ này, một thầy cúng đã sử dụng từ lóng mang tính phản cảm để mô tả nguyên nhân tử vong, và người dẫn chương trình Jun Hyun Moo lặp lại cách diễn đạt đó khi điều phối nội dung, khiến chỉ trích càng gia tăng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng chương trình đã “biến sự hy sinh cao cả của những người hùng mặc sắc phục thành đề tài tán gẫu giải trí”, thậm chí không loại trừ khả năng theo đuổi các hành động pháp lý.

Bị tố dàn dựng, thao túng kết quả

Khi tranh cãi này chưa lắng xuống, Battle of Fates tiếp tục đối mặt với một lùm xùm khác liên quan đến tính minh bạch của chương trình.

Chương trình tiếp tục bị tố dàn dựng kết quả. Lần này, ê-kíp sẽ nói gì đây?

Cụ thể, một người dùng ẩn danh đã đăng bài trên Blind - diễn đàn dành cho người đi làm đã được xác thực danh tính - với tiêu đề: “Gần đây, tôi đã đi uống với một biên kịch của Battle of Fates” .

Theo Allkpop, người đăng bài cho biết ê-kíp sản xuất chỉ chọn ra “bốn phỏng đoán gần đúng nhất” trong số suy đoán của 49 người chơi để đưa lên sóng. “Ngoại trừ trường hợp liên quan đến lính cứu hỏa, hầu hết các phỏng đoán ban đầu đều sai lệch nghiêm trọng,” bài viết nêu.

Người này còn cáo buộc rằng trong quá trình ghi hình, các giám khảo thường xuyên đưa ra gợi ý mang tính định hướng. “Điều này không xuất hiện trong bản dựng cuối, nhưng khi ai đó nói sai, phản ứng của panel sẽ khiến họ nhận ra mình đoán không đúng,” bài đăng cho biết.

Theo lời người đăng, các thí sinh sau đó nắm bắt tín hiệu và dần điều chỉnh, thêm thắt suy đoán. Phần lớn những phỏng đoán sai bị cắt bỏ, chỉ giữ lại các đoạn đúng để phát sóng.

Gọi chương trình là “một show lừa đảo đúng nghĩa” , người dùng ẩn danh cho biết ngay cả các biên kịch cũng không ít lần cảm thấy vỡ mộng trong quá trình làm việc, thậm chí mô tả chương trình như “một trò chơi chọn ra kẻ lừa đảo giỏi nhất” .

Trước những tiết lộ này, cộng đồng mạng tiếp tục phản ứng tiêu cực với hàng loạt bình luận chỉ trích. Tính đến thời điểm hiện tại, phía ê-kíp sản xuất vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc dàn dựng.

Battle of Fates do ê-kíp từng thực hiện nhiều chương trình chủ lực của JTBC sản xuất. Chương trình quy tụ 49 người chơi là shaman, tarot reader… tham gia các thử thách dựa trên khả năng “đón tín hiệu vũ trụ”, kết hợp yếu tố lập luận và thuyết phục ban giám khảo để đi tiếp.

Hiện tại, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.