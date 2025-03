Tình huống pháp lý vụ "người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ" xô xát trong quán cafe

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam) ẩu đả trong quán cà phê ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM, mới đây, Công an phường An Khánh cho biết đang khẩn trương triệu tập 4 người có liên quan để làm rõ về đoạn clip nói trên.

Cùng sự việc, phía đại diện cà phê Trung Nguyên đã khẳng định người trong clip không phải là doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, bước đầu xác định người trong clip không phải là ông Vũ.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào chiều 8/3 tại một quán cà phê trên đường Trần Não (P.An Khánh, TP.Thủ Đức). Từ thông tin của các nhân viên quán cà phê và tài liệu thu thập được, bước đầu, công an xác định người trong đoạn clip không phải là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực cà phê.

Cũng theo nguồn tin, chiều 8/3, nhóm 3 người nói trên đến quán cà phê trên đường Trần Não. Trong lúc nói chuyện thì 2 người xảy ra cãi nhau rồi xô xát, người đàn ông còn lại thì can ngăn. Ít phút sau, nhóm này bỏ đi, vụ việc không được trình báo công an khu vực.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ động cơ của những người đàn ông này, làm rõ clip này có phải là dàn dựng hay không. Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người đàn ông ăn mặc phong cách giống doanh nhân Vũ với mục đích gì.

Ảnh cắt từ clip vụ việc

Người hâm mộ học theo cách ăn mặc, phong cách của người nổi tiếng là chuyện hết sức bình thường

Trao đổi với PV, TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng, trong xã hội có những người nổi tiếng, họ có đặc điểm hình thể và phong cách ăn mặc riêng. Những người hâm mộ (fan) những người nổi tiếng này có thể bắt trước, học theo, làm theo thần tượng của họ.

Việc người hâm mộ một người nổi tiếng nào đó nên học theo cách ăn mặc, phong cách của người nổi tiếng là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nhiều người tu tập khiến cho người hâm mộ họ cũng tu tập theo, ăn mặc theo phong cách thói quen của người mình mến mộ. Tuy nhiên, nếu lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng để giả mạo nhằm trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người nổi tiếng thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Người thực hiện hành vi mạo danh người khác, đưa thông tin giả mạo nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người đó hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của người đó thì có thể bị xử lý hình sự về Tội vu khống theo Điều 156 bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù mức thấp nhất là 03 tháng tù, mức hình phạt cao nhất tới 07 năm tù hoặc Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước hoặc quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất của tội danh này cũng có thể tới 07 năm tù.

Người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau tại quán cà phê (Ảnh: Cắt từ clip).

Nếu dàn dựng, với mục đích câu view hoặc để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh nào đó thì có thể xử lý hình sự ?

Trường hợp người bị mạo danh, bị xúc phạm danh dự nhân phẩm không tố cáo, không đề nghị xử lý mà cơ quan chức năng xác định clip này là dàn dựng hành vi đánh nhau để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích cá nhân, thì cũng có thể xử lý những người này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự, hình phạt cao nhất của tội danh này cũng có thể tới 07 năm tù.

Theo quy định của pháp luật thì đánh nhau là hành vi cố ý gây thương tích cho nhau, là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, tính mạng của người khác nên trong trường hợp có hành vi đánh nhau nếu có thương tích xảy ra hoặc nạn nhân bị thiệt mạng thì người thực hiện hành vi đánh nhau có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Hoặc, tội giết người tùy thuộc vào tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra.

Trong trường hợp hành vi đánh nhau xảy ra nơi công cộng mà chưa đủ căn cứ xử lý về tội cố ý gây thương tích, nhưng hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì, người thực hiện hành vi đánh nhau nơi công cộng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Ngoài ra, những clip dàn dựng về hành vi đánh nhau nơi công cộng hoặc những thông tin bịa đặt sai sự thật. Hoặc những hành vi khác nơi công cộng khiến cho hoạt động nơi công cộng không diễn ra bình thường được nữa rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân, thì người thực hiện hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Hoặc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

"Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ danh tính của những người đàn ông trong clip, làm rõ động cơ mục đích của những người này, đặc biệt là phong cách ăn mặc giống người nổi tiếng, đồng thời đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự".

Luật sư phân tích thêm, nếu sự việc đánh nhau thật trong quán cà phê dẫn đến thương tích xảy ra mà hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, thì cơ quan điều tra vẫn có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích nếu người bị thương tích đề nghị xử lý.

Trường hợp đánh nhau là thật, chưa đủ điều kiện xử lý về tội cố ý gây thương tích, nhưng hành vi đánh nhau nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thì vẫn xử lý hành chính hoặc hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Trường hợp đánh nhau giả mạo, người mặc quần áo giống vua cà phê Trung Nguyên là giả mạo với mục đích để quảng cáo thì hành vi này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội gây rối trật tự công cộng. "Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, trong tình huống này thì dù clip có là thật hay giả thì vẫn sẽ áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự đối với những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật". ông Cường nhấn mạnh.

"Thời gian qua, không ít người đã lợi dụng hoạt động quảng cáo để bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc có những hành vi tạo những conten bẩn, quảng cáo bịa đặt sai sự thật nhầm câu view, phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Nhiều đối tượng đã bị xử lý, thậm chí bị xử lý hình sự nhưng do yếu tố lợi nhuận, bất chấp dư luận xã hội nên nhiều người vẫn thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật, tạo ra các Scandan để quảng cáo, quảng bá sản phẩm một cách bất chấp. Những hành vi này cần phải bị tẩy chay, lên án và phải xử lý nghiêm để tạo ra một môi trường văn minh, lành mạnh, tạo ra sự bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong môi trường kinh doanh và để trong sạch môi trường không gian mạng". TS LS Đặng Văn Cường nêu quan điểm.