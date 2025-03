Xử phạt cán bộ say rượu lái ô tô đâm vào rạp đám tang ở Hải Dương

Video: Ô tô lao vào rạp đám tang ở Hải Dương. (Nguồn: Beat Hải Dương)

UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa ra quyết định xử phạt 3 người liên quan đến vụ ô tô tông vào rạp đám tang khiến 5 người bị thương. Sự việc xảy ra từ cuối năm 2024.

Theo đó, ông Vũ Đình Hưng (SN 1972), cán bộ công tác tại huyện Bình Giang bị phạt tổng số tiền 18 triệu đồng. Ông Hưng vi phạm 2 lỗi gồm: điều khiển xe khi say rượu, nồng độ cồn trong hơi thở dưới 50mg/100ml máu; không đi đúng phần đường theo quy định, gây tai nạn giao thông.

Ô tô đâm rạp đám tang khiến 5 người bị thương. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Tr. và anh Kiều Thanh T. (ở thị trấn Kẻ Sặt) cùng bị xử phạt 2,5 triệu đồng do dựng rạp trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lúc 13h57 ngày 31/12/2024, tại Km0+200 đường tỉnh 392, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, xe ô tô BKS 34A-707.56 do ông Vũ Đình Hưng (trú thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang) điều khiển theo hướng từ Phủ đi Kẻ Sặt. Do thiếu quan sát, ông Hưng đâm vào rạp đám ma nhà ông Đ.V.T (SN 1967, ở khu 1, thị trấn Kẻ Sặt).

Rạp được dựng trên đường giao thông trước cửa nhà. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 15 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giao công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Bình Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra.

UBND huyện Bình Giang được yêu cầu làm rõ, xem xét trách nhiệm với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để người dân bắc rạp đám tang dưới lòng đường.