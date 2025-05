Tình hình sức khoẻ mới nhất của người bị bắn trong vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Đang thở máy, điều trị chống phù não

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của anh N.V.B.C. (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) - người bị bắn trong vụ nổ súng ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), theo thông tin trên báo Vietnamnet dẫn nguồn từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân vẫn còn thở máy, lơ mơ, nhưng dấu hiệu sinh tồn ổn.

Bệnh nhân T. nằm ở phòng hậu phẫu, được bác sĩ điều trị chống phù não, dùng kháng sinh, kiểm soát triệu chứng… Trước đó, anh T. được bác sĩ của bệnh viện mổ lấy viên đạn trong mô não ra.

Hiện trường vụ nổ súng được camera gia đình ghi lại.

Trước đó, Bộ Công an cho biết, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn anh N.V.B.T.

Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa con của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (là em N.N.B.Tr, sinh năm 2010) với xe tải do anh T. trực tiếp điều khiển làm cháu Tr. tử vong.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ nổ súng nêu trên; đồng thời giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Được biết, tổ công tác Bộ Công an đã đến làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh, kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để đảm bảo tính khách quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao cũng mời gia đình ông Phúc cùng luật sư đến làm việc.