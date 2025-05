Vĩnh Long: Làm rõ nguồn gốc hung khí gây án trong vụ nghi phạm bắn người rồi tự sát

Ngày 1-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, trang Fanpage của Công an tỉnh Vĩnh Long vừa dẫn nguồn tin của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long về bài viết "Sử dụng mạng xã hội an toàn".

Tỉnh táo trước thông tin trên mạng

Theo đó, bài viết đề cập việc các nền tảng mạng xã hội hiện nay có lượng thông tin được đăng tải rất đa dạng về nội dung, tốc độ lan tỏa, chia sẻ rất nhanh, thu hút sự quan tâm, tương tác của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội đòi hỏi người dùng phải thực sự tỉnh táo trước lượng thông tin cực lớn, đa chiều.

Hình ảnh ông P. (đội nón) bắn ông T. vào ngày 28-4. Ảnh trích xuất từ camera

Trong đó, các thế lực thù địch, đối tượng xấu đã triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để lan truyền các thông tin không chính xác, sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm dẫn dắt dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Điển hình như 2 ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến vụ việc nữ sinh bị tai nạn giao thông năm 2024 và vụ việc dùng súng tự chế bắn người tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Cụ thể, sáng 28-4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, ông N.V.P (42 tuổi; ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) dùng súng bắn ông N.V.B.T (33 tuổi; ngụ tỉnh Trà Vinh).

Qua xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 giữa con của ông P. (là cháu N.N.B.Tr, SN 2010) với xe tải do ông T. trực tiếp điều khiển làm cháu Tr. tử vong.

Lợi dụng sự việc trên, các phần tử xấu đã đưa ra nhiều thông tin, hình ảnh tuyên truyền không được kiểm chứng nhằm dẫn dắt dư luận của người dân, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube… về quá trình giải quyết của cơ quan chức năng.

Từ đó, tạo ra làn sóng dư luận trái chiều, xuôi theo thông tin không được kiểm chứng trước khi có thông tin chính thống từ cơ quan chức năng.

Làm rõ hung khí gây án

Ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi gây án của nghi phạm P. và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án… và báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long nắm thông tin vụ việc, khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 làm em Tr. tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc trên.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 29-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo trước khi cơ quan chức năng có thông tin chính thức, mọi người dân cần phải thật sự cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, dẫn dắt dư luận của đối tượng xấu nhằm ý đồ lôi kéo, kích động cảm xúc nhất thời, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.