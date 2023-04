Tình hình 2 Quán quân Rap Việt hiện tại: Im thin thít và lặn mất tăm?

Rap Việt từng là 1 trong những chương trình âm nhạc được yêu thích nhất tại Việt Nam và là "bệ phóng" của nhiều rapper đình đám hiện nay. Sức hút của cuộc thi đã khiến thể loại nhạc có phần gai góc, "kén" khán giả này được tiếp cận nhiều hơn. Sau 2 mùa giải cùng rất nhiều đêm thi, Rap Việt đã tìm ra 2 Quán quân: Dế Choắt (mùa đầu tiên) và Seachains (mùa 2). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của 2 nam rapper này khá chật vật: im thin thít và lặn mất tăm.

Quán quân Rap Việt mùa 1

Dế Choắt vụt mất ánh hào quang, đổi nghệ danh mới vẫn im thin thít

Dế Choắt từ một rapper có tiếng càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi giành được ngôi vị cao nhất tại Rap Việt mùa 1. Chính nhờ sức ảnh hưởng của chương trình, thời điểm ban đầu sau khi đăng quang, nam rapper được nhiều lời mời xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc và cả thời trang. Sau đó, có giai đoạn anh không tham gia nhiều show diễn hay chương trình âm nhạc mà đều đặn phát hành sản phẩm, có thể kể đến các bản rap như: Sài Gòn Lâu Phai, Đêm Ghé Tìm Cô Đơn, hay MV Cô Vy Đi Xa.

Dế Choắt đăng quang ngôi vị cao nhất tại Rap Việt mùa 1

Đầu tháng 9/2021, nam rapper từng đăng một tâm thư khá dài để chia sẻ về con đường âm nhạc của mình. Dế Choắt qua đó cũng thông báo, ngoài team làm nhạc hiện tại, anh không tham gia vào bất kì ekip, tổ chức nào. Anh cho biết bản thân vẫn đang loay hoay với nhiều dự định sau Rap Việt. Đồng thời, nam rapper khẳng định đã tìm ra được chính mình, một Dế Choắt trưởng thành hơn, mới mẻ hơn và cho biết không muốn bị vây quanh bởi những thông tin tiêu cực nữa, với tư cách một rapper anh không hề thích những chuyện hư cấu, sai sự thật này.

Dế Choắt khẳng định mình sẽ không chiều theo dư luận nữa anh vẫn luôn bình tình thể hiện mình

2 tháng sau, học trò Wowy bất ngờ thông báo đổi nghệ danh thành DC với lời giải thích: "DC không chỉ là rapname, mà còn đại diện cho cái mới, là sứ mệnh mà Dế Choắt vẫn chưa thực hiện được. Dế Choắt sẽ tự tay đạo diễn cho chính cuộc đời, được là chính mình trên con đường đã chọn". Theo đuổi màu sắc âm nhạc hiện đại, xu hướng quốc tế cũng chính là mục tiêu cho cú chuyển mình của Dế Choắt nhưng những gì anh đang thể hiện lại không chứng minh được điều đó. Một hành trình âm nhạc nhạt nhòa hậu Rap Việt mới là những gì khán giả đang chứng kiến. Không có 1 ca khúc nào tạo được tiếng vang lớn, cùng loạt sản phẩm với số lượng lượt xem khiêm tốn trên YouTube là những điều Dế Choắt mang lại.

Dế Choắt bất ngờ thông báo đổi nghệ danh thành DC

Tính đến nay, dù đã tái xuất với nghệ danh mới, hầu hết các MV với rapname DC đều chưa thể đạt đến con số triệu lượt xem như trước. Có thể kể đến MV Tới Công Chiện chỉ thu hút hơn 1.13 triệu lượt xem sau hơn 1 năm ra mắt. Và các sản phẩm sau đó lại hoàn toàn mờ nhạt, ít người nhớ đến: Giơ Tay Lên với 350 nghìn lượt xem, Upside Down với gần 398 nghìn lượt xem, MV Tim Vỡ với gần 447 nghìn lượt xem hay Vui Lên Đi Em hơn 178 nghìn lượt xem… Loạt thành tích "bất ổn", chưa tương xứng với danh hiệu Quán quân Rap Việt mùa đầu tiên và "cú nổ" truyền thông của những ngày đầu.

Một số MV với thành tích khá "bất ổn" của Dế Choắt

Ra mắt MV mới nhưng 2 "bại tướng" - tlinh và MCK mới là người lập thành tích "khủng" trên top thịnh hành



Sau chiến thắng tại cuộc thi Rap Việt, Dế Choắt là một trong những rapper được chú ý nhất, công chúng mong chờ và kỳ vọng nhiều vào hoạt động của anh sau khi đăng quang. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, MCK hay tlinh mới là những thí sinh mùa đầu gây ấn tượng nhất dù họ chỉ nằm trong top 8 chung cuộc. Gần đây, Dế Choắt vừa chính thức ra mắt MV mới mang tên VietNam International Cypher.

MV VietNam International Cypher - DC x Jun Sung Park x Uyên Pím, Pắc x Jason Ehh

Sau hơn 2 tuần ra mắt, MV của Dế Choắt chỉ nhận về hơn 338 nghìn lượt xem - 1 con số khá khiêm tốn trên YouTube. Tuy nhiên ngay trên danh mục thịnh hành lại có mặt MCK và tlinh - 2 trong số những người từng "bại" dưới tay Dế Choắt tại hành trình Rap Việt mùa đầu tiên và đang chiếm lĩnh với các vị trí cao. Nếu tlinh chỉ mất 3 ngày để leo lên vị trí top 1 trend danh mục âm nhạc với MV Nếu Lúc Đó (hiện tại hạng 3) thì MCK hiện đang có đến 3 sản phẩm (Anh Đã Ổn Hơn, Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa, Thôi Em Đừng Đi) lọt danh sách này. Giữa lúc tlinh dẫu có gây tranh cãi nhưng tên tuổi vẫn phủ sóng, MCK thì ra hẳn album và nhiều sản phẩm nhận thành tích cao thì Dế Choắt lại mang những chỉ số đáng buồn.

tlinh và MCK lập thành tích "khủng" trên top thịnh hành, thậm chí "ăn đứt" Quán quân Dế Choắt

Quán quân Rap Việt mùa 2



Seachains từ cái tên "đáng gờm" của làng rap Việt nay "lặn mất tăm"



Với nhiều khán giả, Seachains hiện có lẽ vẫn là cái tên khá quen thuộc trong làng nhạc Việt. Trước khi tham gia và giành chiến thắng tại Rap Việt mùa 2, nam rapper sinh năm 1995 này vốn yêu thích hip hop và đã sớm bộc lộ khả năng cảm thụ âm nhạc của mình theo phong cách này. Một số sản phẩm của Seachains được đông đảo người hâm mộ yêu thích và giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn là Slow Down, Mười Bốn Giờ Lăm, Anh 17, I'm Alright, Falling Down (Rơi),... Trong đó, riêng ca khúc Simple Love do chính nam rapper sáng tác kết hợp với Obito, Davis và Lena từng "làm mưa làm gió" giới trẻ một thời và hiện đem về hơn 89 triệu lượt xem trên YouTube - một con số vô cùng ấn tượng.

Seachains được biết đến trước khi tham gia Rap Việt mùa 2...

...và là chủ nhân của bản hit đình đám 1 thời - Simple Love

Kể từ sau khi giành ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 2, Seachains đã có khoảng thời gian hoạt động vô cùng năng suất. Anh chàng từng ra mắt loạt MV như Đầm Bích, Chó, Lá Hoa Đâm Chồi hay Mắt Kiếng Đen - ca khúc dành tặng cho người bố của mình, Cho Anh Cho Em tuy nhiên chưa tạo được hiệu ứng nhất định. Sơ lược lại các sản phẩm âm nhạc này đều mang về những chỉ số vô cùng khiêm tốn. Chỉ có Đầm Bích (Short Film) thu về hơn 1.1 triệu lượt xem trên YouTube, còn lại các sản phẩm khác đều khá lẹt đẹt, không tạo được tiếng vang nào đáng kể.

Seachains giành được ngôi vị cao nhất tại Rap Việt mùa 2 nhưng sự nghiệp không quá "bùng nổ"

Loạt sản phẩm chưa tạo được tiếng vang của Seachains

Mặc dù giành chiến thắng khá thuyết phục và thu về lượng người hâm mộ tương đối lớn hậu Rap Việt thế nhưng hành trình âm nhạc của Seachains thật sự đáng thất vọng. Ở thời điểm đầu, nam rapper vẫn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ tuy nhiên ở hiện tại anh gần như "lặn mất tăm". Đã hơn 1 năm kể từ MV Năm Trăm Lẻ Một Ngàn Đồng được "trình làng", Seachains chưa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Sự im ắng của anh khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối và mong chờ nam rapper trở lại trong thời gian tới.

Đã hơn 1 năm kể từ MV Năm Trăm Lẻ Một Ngàn Đồng được "trình làng", Seachains chưa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Seachains khiến dân tình bất ngờ với thông tin cưới vợ

Trong lúc Rap Việt "rục rịch" cho những động thái quay trở lại nhưng Quán quân mùa 2 vẫn còn "mất tích" trên thị trường nhạc Việt thì bất ngờ Seachains lại thông báo đã kết hôn với bạn gái Linh Đan. Thông tin này khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi Seachains vốn "im hơi lặng tiếng" trước những thông tin liên quan tới chuyện tình cảm của mình. Lễ ăn hỏi của anh cũng có sự góp mặt của nhiều rapper có tiếng như Freaky, Lăng LD, Ricky Star…

Seachains chính thức thông báo tin vui

Theo Seachains chia sẻ, trong khoảng thời gian nam rapper thi Rap Việt, bạn gái luôn bên cạnh đồng hành và ủng hộ. Không kém cạnh bạn trai, Linh Đan cũng biết rap và nhiều lần gây chú ý khi thể hiện năng khiếu trên mạng xã hội. Thực tế, trong thời gian vừa qua, Seachains không hoạt động quá năng nổ trong ngành âm nhạc. Thay vào đó, nam rapper dành thời gian bên gia đình và bạn gái.

Liệu rằng khi đã "thành gia" Seachains có quay trở lại "lập nghiệp" và lấy lại được hào quang Quán quân đã đánh mất?

