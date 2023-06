Tình duyên của “ác nữ” màn ảnh Hàn trong phim và ngoài đời khác nhau một trời một vực

Lim Ji Yeon hiện nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ màn tái xuất qua tác phẩm truyền hình mới mang tên Lies Hidden In My Garden (Khu Vườn Dối Trá). Trên phim, cô hóa thân thành người phụ nữ thường xuyên bị chồng bạo hành. Nhưng ở ngoài đời thật, "ác nữ The Glory" lại cùng bạn trai kém tuổi Lee Do Hyun viết lên câu chuyện tình đẹp như mơ, trái ngược hoàn toàn trong phim.

Từ đây, chủ để về sự đối lập trong tình duyên của Lim Ji Yeon bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Vì cùng hoạt động ở showbiz nên cặp đôi dễ dàng đồng cảm với những nỗi vất vả trong công việc của nhau. Họ thường xuyên động viên tinh thần và ủng hộ các dự án của đối phương. Đặc biệt, Lee Do Hyun rất cưng chiều, trân trọng bạn gái hơn 5 tuổi.

Trên phim (hình trái), Lim Ji Yeon chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Nhưng ở ngoài đời, cô lại được bạn trai Lee Do Hyun yêu thương hết mực

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò hồi tháng 4 năm nay

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho đối phương. Trong sự kiện họp báo phim The Glory, nam thần sinh năm 1995 chủ động đứng gần bạn gái và còn công khai cổ vũ, khích lệ cô. Về phần Lim Ji Yeon, người đẹp dõi theo dự án mới của bạn trai và gửi tới anh lời chúc mừng khi biết bộ phim gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ.

Lee Do Hyun luôn quan tâm, chăm sóc người yêu ân cần, chu đáo. 1 phóng viên Hàn Quốc từng hé lộ về cách nam diễn viên cưng chiều bạn gái: "Dàn diễn viên The Glory có nhiều buổi tụ tập ăn uống. Riêng Lee Do Hyun không bao giờ bỏ qua những buổi tiệc có sự góp mặt của Lim Ji Yeon. Có lần Lee Do Hyun rất bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đi dự tiệc cùng mọi người, vì anh ấy biết rõ Lim Ji Yeon cũng có mặt tại đó". Dispatch tiết lộ thêm, sau một bữa tiệc của đoàn phim The Glory, Lee Do Hyun còn tự nhận là quản lý riêng của Lim Ji Yeon và đưa cô về nhà.

Nam thần sinh năm 1995 chủ động đứng gần người thương ngay trong sự kiện họp báo

Lee Do Hyun cổ vũ bạn gái một cách ngọt ngào

Lee Do Hyun cẩn thận đưa bạn gái về sau bữa tiệc cùng đoàn phim The Glory

Đáp lại tấm chân tình của bạn trai, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023: "Cảm ơn đội ngũ sản xuất, gia đình, bạn bè, chị Hye Kyo, tiền bối Hye Ran, anh Sung Il, biệt đội 5 kẻ bắt nạt đáng yêu của tôi (5 diễn viên vào vai kẻ bắt nạt trong phim) và cả Do Hyunie (Lee Do Hyun) nữa".

Mỹ nhân The Glory nhắc tới bạn trai kém 5 tuổi trên sân khấu Baeksang 2023

Nguồn: Koreaboo