Lee Do Hyun lần đầu bộc bạch về bạn gái Lim Ji Yeon trước truyền thông

Sáng 14/6, Lee Do Hyun đã thực hiện bài phỏng vấn độc quyền với tờ Wikitree ở 1 quán cà phê thuộc quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Tại đây, tài tử sinh năm 1995 lần đầu tiên chia sẻ về chuyện tình với "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon, đồng thời đề cập tới áp lực sau khi công khai hẹn hò.

Lee Do Hyun hạnh phúc vì bạn gái luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ anh: "Người bạn ấy (Lim Ji Yeon) bận rộn lắm nên tôi cũng không rõ cô ấy đã xem bộ phim mới của tôi chưa. Nếu yêu cầu cô ấy phải xem phim thì tôi sợ Lim Ji Yeon sẽ thấy phiền. Nhưng bình thường mọi người đều có thể xem thành tích phim qua báo chí đúng không? Có thể cô ấy đọc các bài báo về bộ phim nên đã gửi những lời động viên tới tôi như ‘Anh làm tốt lắm’, ‘Chúc mừng anh’…".

Khi được hỏi về cách sắp xếp thời gian để đi hẹn hò trong bối cảnh cả anh và Lim Ji Yeon đều bận rộn, Lee Do Hyun chỉ trả lời úp mở: "Tôi thấy điều đó vô cùng thú vị".

Lee Do Hyun xuất hiện điển trai trong buổi phỏng vấn với truyền thông

Nam diễn viên lần đầu nhắc tới bạn gái Lim Ji Yeon trước báo giới

Lee Do Hyun cảm thấy có lỗi với ê-kíp The Good Bad Mother vì tin tức hẹn hò nổ ra đúng vào thời điểm bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình: "Ngay sau khi tin tức nổ ra, tôi đã tới trường quay xin lỗi các thành viên trong đoàn phim. Lúc đó tôi cũng thấy khá áp lực, tôi lo lắng rằng chuyện của cá nhân mình sẽ khiến bộ phim bị ảnh hưởng".

Lee Do Hyun cảm thấy có lỗi với đoàn làm phim The Good Bad Mother. Theo nam diễn viên, tin tức hẹn hò nổ ra không đúng thời điểm

Trước đó, trên sân khấu lễ trao giải Baeksang 2023, Lim Ji Yeon đã trực tiếp nhắc tới Lee Do Hyun sau tin hẹn hò: "Cảm ơn đội ngũ sản xuất, gia đình, bạn bè, chị Hye Kyo, tiền bối Hye Ran, anh Sung Il, biệt đội 5 kẻ bắt nạt đáng yêu của tôi (5 diễn viên vào vai kẻ bắt nạt trong phim) và cả Do Hyunie (Lee Do Hyun) nữa".

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, và họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm The Glory. Dù chênh nhau 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn được nhận xét là trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Tại Baeksang 2023, Lim Ji Yeon đã gửi lời cảm ơn tới bạn trai ngay trên sân khấu

Cặp đôi công khai hẹn hò cách đây 2 tháng

Nguồn: Kbizoom