“Ác nữ The Glory” Lim Ji Yeon lần đầu lộ diện sau khi công khai yêu Lee Do Hyun kém 5 tuổi, thái độ ra sao?

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, nhất cử nhất động từ Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun luôn lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Lee Do Hyun đã lộ diện trước truyền thông vào chiều 13/4 vừa qua, còn "ác nữ The Glory" vừa mới xuất hiện công khai trong 1 sự kiện vào ngày 16/4.

Lim Ji Yeon diện đầm trắng thướt tha, khoe trọn nhan sắc quyến rũ trước ống kính ở hoạt động mới đây. Trong suốt sự kiện, người đẹp sinh năm 1990 liên tục nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Và điều này cho thấy cô đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Lim Ji Yeon nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong lần đầu tiên xuất hiện sau khi công khai hẹn hò Lee Do Hyun

Nhan sắc xinh đẹp và nụ cười cuốn hút của cô khiến người hâm mộ say sưa ngắm nhìn

Những biểu cảm tươi sáng của Lim Ji Yeon cho thấy người đẹp đang rất hạnh phúc, đúng là người phụ nữ đang yêu

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, và họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm The Glory. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn được nhận xét là trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Trong ảnh của Dispatch cho tới hình họp báo, không khó để nhận ra Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm chu đáo. Điều này cho thấy mỹ nam sinh năm 1995 rất cưng chiều, trân trọng bạn gái hơn 5 tuổi.

Cặp đôi The Glory công khai hẹn hò cách đây 2 tuần

