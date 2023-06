Nữ thần Kim Tae Hee bất ngờ bị "ác nữ" Lim Ji Yeon lu mờ ở sự kiện

Ngày 19/6, họp báo phim Khu Vườn Dối Trá (Lies Hidden In My Garden) đã chính thức diễn ra tại khách sạn Stanford ở quận Mapo, Seoul với sự góp mặt của 2 trong số mỹ nhân hot Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon cùng dàn sao. Đáng chú ý, lần này ngoại hình của nữ thần đẹp nhất màn ảnh Hàn Kim Tae Hee lại bị cho là lép vế trước "ác nữ" Lim Ji Yeon trong cùng khung hình.

Ngoài ra, màn tương tác đầy dễ thương và ngượng ngùng của minh tinh The Glory cùng bạn diễn nam mới tại sự kiện cũng gây sốt trên MXH. Âu cũng là bởi vì Lim Ji Yeon đang hẹn hò Lee Do Hyun, nên công chúng càng để ý cử chỉ ngại ngùng của nữ diễn viên khi gần gũi với tình màn ảnh Choi Jae Rim. Không ít khán giả réo gọi Lee Do Hyun và trêu rằng chắc anh chàng ghen tị lắm khi bạn gái thân thiết với đồng nghiệp khác giới, lại còn được tài tử họ Choi ngắm nhìn với ánh mắt tình tứ.

Nữ thần nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee cuối cùng đã trở lại màn ảnh nhỏ. Dự sự kiện với bộ trang phục trắng đầy thanh lịch, Kim Tae Hee khoe vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ và đặc biệt là gương mặt ngũ quan sắc nét trời cho. Tuy nhiên, người đẹp này lại mất điểm vì làn da lệch tông, cách biệt rõ ràng ở phần mặt, cổ và chân

Tuy lộ nếp nhăn rõ ràng ở vùng mắt khi cười, Kim Tae Hee vẫn được khán giả khen ngợi hết lời vì bao năm rồi cô vẫn giữ được đường nét gương mặt xinh đẹp đúng với danh hiệu "tường thành nhan sắc". Làn da mịn màng và căng bóng của Kim Tae Hee ở tuổi 43 khiến công chúng phải ngưỡng mộ

Kim Tae Hee trở lại đáng mong chờ là vậy, nhưng spotlight của sự kiện lại nhanh chóng đổ dồn về phía Lim Ji Yeon với làn da trắng bật tông. Nhờ vậy, ngoại hình của nữ diễn viên trong bộ đầm tối màu càng được tôn lên trọn vẹn

Khán giả đều phải công nhận rằng, sau khi công khai hẹn hò, nhan sắc của Lim Ji Yeon thăng hạng vượt bậc. Vốn không phải là mỹ nhân nổi lên nhờ ngoại hình trong làng điện ảnh, "ác nữ The Glory" giờ đây thường được báo chí Hàn nhắc tới với lời khen "có cánh" về vẻ rạng rỡ, đầy sức sống, nhìn là biết cô nàng hạnh phúc nhường nào

Bất ngờ thay khi đứng chung khung hình, Kim Tae Hee lại bị Lim Ji Yeon lấn át. Lim Ji Yeon được khen ngợi xinh đẹp không kém cạnh gì đàn chị, thậm chí còn nổi bật hơn nhờ làn da trắng sáng bật tông và cách trang điểm tinh tế tôn lên nhan sắc. Lâu lắm rồi mới có mỹ nhân lấn át được nữ thần Kim Tae Hee trong 1 khung hình như thế này

Mặt khác, khán giả không khỏi thích thú vì sự kết hợp của Lim Ji Yeon và chị đẹp thứ 2 trong hàng top nữ thần nhan sắc của Kbiz. Trước đó, bạn gái Lee Do Hyun đã có dịp đóng cặp với Song Hye Kyo - đối thủ nhan sắc của Kim Tae Hee trong The Glory

Màn tương tác dễ thương của Lim Ji Yeon và tình màn ảnh mới Choi Jae Rim gây sốt MXH Hàn. Mỹ nhân này cực ngượng ngùng trước cái nhìn vừa tình tứ vừa hài hước của bạn diễn. Từ đây, loạt fan cũng réo gọi Lee Do Hyun và trêu rằng anh chàng có thể sẽ ghen tị với tình màn ảnh mới của bạn gái họ Lim