Joo Won được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Anh từng là cái tên lừng lẫy, khuynh đảo màn ảnh với loạt tác phẩm đình đám. Thế nhưng trong những năm gần đây, sức nóng của anh không còn được như xưa.

Joo Won từng là nam thần hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

6 năm huy hoàng của Joo Won với những vai diễn để đời

Joo Won tên thật là Moon Joon Won, sinh ngày 30/9/1987, là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh từng theo học tại trường Trung học Nghệ thuật Kaywon, Đại học Sungkyunkwan và Đại học Konkuk.

Được biết đến với tư cách một diễn viên hàng đầu, thế nhưng thuở mới đặt chân vào làng giải trí, Joo Won lại muốn hoạt động nghệ thuật để thỏa mãn niềm đam mê dành cho âm nhạc. Anh tham gia nhóm biểu diễn trong chương trình truyền hình cho trẻ em của SBS. Sau đó, Joo Won thử giọng cho buổi nhạc kịch Altar Boyz và có vai đầu tay trong sự nghiệp. Anh tiếp tục góp mặt trong các sân khấu nhạc kịch khác như "Singles", "Grease", "Sinsangnam" và "Spring awakening".

Joo Won đóng vai phản diện nhưng được yêu mến không kém nam chính Yoon Shi Yoon.

Năm 2010, Joo Won có bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp với thành công rực rỡ của bộ phim truyền hình quốc dân Vua bánh mì. Tác phẩm này ghi nhận mức rating cao nhất lên đến hơn 50% và khiến cho tên tuổi của các diễn viên được nâng tầm, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Joo Won.

Ở tác phẩm này, Joo Won đảm nhận nhân vật Goo Ma Jun. Dù là vai phản diện, thế nhưng Joo Won vẫn được đông đảo khán giả mến mộ nhờ vẻ ngoài điển trai cùng diễn xuất cực kỳ ấn tượng.

Joo Won trong phim "Quý tử nhà nông".

Sau thành công với "Vua bánh mì", Joo Won tiếp tục là cái tên quen mặt với khán giả truyền hình Hàn Quốc khi góp mặt ở "Quý tử nhà nông", bộ phim gia đình thành công nhất xứ Kim Chi năm 2011, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm về gia đình nổi bật của thập niên 2010. Đáng chú ý, dự án phim này đã mang về cho Joo Won danh hiệu diễn viên mới xuất sắc tại giải Baeksang danh giá.

"Cô dâu mặt nạ" đưa Joo Won lên hàng ngũ những ngôi sao hot bậc nhất xứ Hàn.

Tuy nhiên phải đến dự án thứ 3 trên màn ảnh nhỏ, Joo Won mới thực sự vươn lên hàng ngũ ngôi sao. Cụ thể, đó là bộ phim "Cô dâu mặt nạ" chiếu trên đài KBS2. Tác phẩm này đạt rating khủng (trung bình 18% và cao nhất đạt 27.3%), tạo ra cơn sốt không chỉ ở trong Hàn Quốc mà còn lan ra toàn châu Á.

Joo Won và Moon Chae Won nên duyên trong phim "Bác sĩ nhân ái".

Năm 2013, bộ phim "Bác sĩ nhân ái" lên sóng và nhận được tình cảm của vô số khán giả. Joo Won đảm nhận vai nam chính Park Shi On, một bác sĩ thiên tài mắc chứng tự kỷ. Vì là một người tự kỷ, thế nên Park Shi On gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Thế nhưng may mắn là vẫn có những người sẵn sàng cùng đồng hành, giúp đỡ anh, một trong số đó là nữ đồng nghiệp Cha Yoon Seo (Moon Chae Won), người sau này trở thành tình yêu định mệnh của Park Shi On. Cho những ai chưa biết, "Bác sĩ nhân ái" được Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam làm lại, trong đó bản Việt lấy tựa "Bác sĩ hạnh phúc" do Trần Phong - Khả Ngân đóng chính.

Joo Won và Kim Tae Hee từng cùng nhau khuynh đảo màn ảnh châu Á với bộ phim "Thiên tài lang băm".

Năm 2015, Joo Won nên duyên với nàng ngọc nữ quốc dân Kim Tae Hee trong phim "Thiên tài lang băm". Cùng nhau, họ đã mang đến một câu chuyện đong đầy cảm xúc giữa một bác sĩ thiên tài sẵn sàng thực hiện những cuộc phẫu thuật phi pháp để có tiền chữa bệnh cho em gái và nữ thừa kế của một tập đoàn tài phiệt khổng lồ, người phải trải qua cuộc sống như địa ngục do bị anh trai hãm hại.

Danh tiếng tuột dốc đáng tiếc trong những năm gần đây

"Thiên tài lang băm" khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong thời điểm phát sóng với rating trung bình lên tới 18.3%, chạm đỉnh ở mức 21.5% - một con số cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng đáng tiếc, đây cũng là thành công cuối cùng của Joo Won cho đến thời điểm hiện tại.

Sau "Thiên tài lang băm", Joo Won không có thêm bộ phim truyền hình nào tạo được tiếng vang lớn. Tác phẩm "Tiệm chụp ảnh ma quái" anh đóng chính phát sóng năm ngoái ghi nhận rating ảm đạm, chỉ 2% mà thôi.

Kể từ đó đến nay, các bộ phim truyền hình Joo Won đóng chính đều không có thành tích quá nổi bật. "Clocking out" chiếu trên Naver TV Cast chỉ là một dự án phim ngắn, không tạo được tiếng vang. "Công chúa ngổ ngáo" chiếu năm 2017 trên SBS đạt rating 8.8%, thấp hơn nhiều so với "Thiên tài lang băm". Sang năm 2018, Joo Won tiếp tục gây thất vọng khi phim "Alice" đóng cùng Kim Hee Sun chỉ đạt rating 7.6% mà thôi.

Sau bộ phim "Alice", Joo Won tạm xa màn ảnh nhỏ trong vòng 3 năm và chỉ trở lại vào năm 2023 với tác phẩm "Kẻ đánh cắp báu vật". Tuy vậy, màn tái xuất này của anh không như ý khi mà "Kẻ đánh cắp báu vật" hoàn toàn lép vế trước các đối thủ cạnh tranh, ghi nhận rating ảm đạm 3%.

Hồi năm ngoái, Joo Won cũng có một phim được lên sóng, đó là "Tiệm chụp ảnh ma quái". Dẫu vậy, phần vì phát sóng trên đài mới ENA, phần vì phải cạnh tranh với siêu phẩm gây sốt toàn cầu "Nữ hoàng nước mắt", thế nên "Tiệm chụp ảnh ma quái" chỉ đạt rating 2%.

Doanh thu của "Hỏa thần" tại Việt Nam chỉ đạt 1.387 tỷ đồng.

"Hỏa thần" đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, theo thống kê từ Box Office Vietnam.

Ở địa hạt điện ảnh, Joo Won không tạo được những dấu ấn đáng kể. Tác phẩm "Hỏa thần" hiện đang chiếu tại rạp trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trước giờ của nam tài tử. Tính đến lúc này doanh thu của phim đạt 22.6 triệu USD (tương đương khoảng hơn 573 tỷ đồng). Dẫu vậy, đây chỉ là một con số ổn chứ chưa đủ để được gọi là bùng nổ.

Tại Việt Nam, "Hỏa thần" cũng đang được phát hành trên các rạp khắp toàn quốc. Tuy nhiên theo thống kê từ Box Office Vietnam, thành tích của phim không quá khả quan khi mới thu được gần 1.4 tỷ đồng mà thôi.