Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: miễn phí hàng loạt khoản tiền

Năm 2025, ghi nhận nhiều điều chỉnh đáng chú ý của chính sách giáo dục theo hướng “tăng hỗ trợ – điều chỉnh cơ chế – tái thiết chuẩn đầu ra”. Các quyết sách trải đều từ mầm non, phổ thông tới đại học, tác động trực tiếp lên ba nhóm chủ thể: người học (đặc biệt nhóm yếu thế), đội ngũ nhà giáo và hệ thống quản trị – kiểm tra đánh giá. Nhìn tổng thể, các chính sách nổi bật trong năm 2025 thể hiện ưu tiên giảm gánh nặng chi phí học tập, mở rộng điều kiện tiếp cận giáo dục, đồng thời điều chỉnh cơ chế để sử dụng hiệu quả ngân sách và nâng chất lượng nguồn nhân lực giáo dục.

Từ 20/4/2025, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được điều chỉnh. Trọng tâm của nhóm chính sách này là đảm bảo người học sư phạm được hỗ trợ theo cơ chế rõ ràng hơn về nguồn kinh phí và trách nhiệm của các bên, gắn với nhu cầu đào tạo – sử dụng giáo viên trong thực tế. Ở góc độ quản trị, việc sửa quy định thường nhằm khắc phục bất cập triển khai, làm rõ đầu mối chi trả, điều kiện hưởng và cơ chế xử lý trường hợp không đáp ứng cam kết (nếu có). Với người học, đây là chính sách vừa mang tính khuyến khích, vừa mang tính “ràng buộc trách nhiệm” để ngân sách hỗ trợ đúng mục tiêu đào tạo giáo viên cho hệ thống.

Thứ hai, từ 1/5/2025, mức trợ cấp bán trú cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên, bao gồm các khoản gắn với ăn, ở, đi lại…. Các chính sách theo vùng thường hướng đến đảm bảo điều kiện tối thiểu để học sinh duy trì việc học, hạn chế bỏ học do khoảng cách địa lý và khó khăn kinh tế. Khi chi phí sinh hoạt biến động, việc điều chỉnh định mức hỗ trợ có ý nghĩa trực tiếp với gia đình và nhà trường ở các địa bàn khó khăn, nơi mô hình bán trú góp phần “giữ chân” học sinh đến lớp. Ngoài ra, chính sách này cũng tăng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng hơn giữa vùng thuận lợi và vùng đặc thù.

Thứ ba, phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo cấu trúc 4 môn (Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn), đồng thời không bắt buộc thi ngoại ngữ, là một thay đổi được quan tâm. Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội khi hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước với 2 đề thi. Cụ thể, 24.951 thí sinh (chiếm khoảng 2,1%) thi theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2006, trong khi 1.137.183 thí sinh (chiếm khoảng 97,9%) thi theo chương trình GDPT 2018. Trước đó, tại Nghị quyết 144/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm nghiên cứu, công bố Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội.

Ngày 22/8/2025, nội dung “nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên 70–100% phản ánh định hướng cải thiện đãi ngộ nhà giáo. Trong bối cảnh chất lượng giáo dục phụ thuộc lớn vào đội ngũ, chính sách tiền lương và phụ cấp thường được xem là công cụ giữ chân và thu hút nhân lực, nhất là ở cấp học, vùng miền có điều kiện làm việc khó khăn. Tác động kỳ vọng không chỉ là cải thiện thu nhập, mà còn là nâng vị thế nghề nghiệp và tạo động lực chuyên môn. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi phụ thuộc vào nguồn lực ngân sách, cơ chế áp dụng theo đối tượng và tính thống nhất giữa các quy định liên quan đến lương – phụ cấp.

Từ tháng 9/2025, Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn trưa 20.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học học 2 buổi, không phân biệt trường công lập hay tư thục. Đây là chính sách an sinh học đường mang tính địa phương, tập trung vào “điều kiện học tập” thay vì chỉ “học phí”. Một bữa trưa được hỗ trợ có thể giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình, đồng thời hỗ trợ nhà trường tổ chức bán trú, tăng hiệu quả mô hình học 2 buổi/ngày. Việc áp dụng cho cả công lập và tư thục là điểm đáng chú ý về tiếp cận bình đẳng theo đối tượng thụ hưởng (học sinh) thay vì theo loại hình trường, dù cách thức triển khai thực tế thường cần tiêu chí, quy trình và giám sát cụ thể.

Cũng trong năm học 2025–2026, nhóm chính sách về miễn học phí công lập từ mầm non đến THPT và hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư (tối đa 650.000 đồng/tháng) là điểm nhấn lớn về tài chính giáo dục. Nếu thực thi đồng bộ, đây là biện pháp giảm gánh nặng chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình. Đồng thời, chính sách đặt ra yêu cầu rõ ràng về cách xác định mức hỗ trợ, đối tượng hưởng, và trách nhiệm của địa phương trong cân đối nguồn lực.

Ngày 26/12, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về định hướng sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức và cuộc sống” trên cả nước. Trước đó,ngày 10/12, Quốc hội thông qua 3 luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là từ năm 2026 không cấp bằng THCS và sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Ngày 16/12/2025, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt đề án tăng cường giảng dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2025, định hướng đến năm 2045. Trong đó có quy định thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc với mục tiêu chung nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học, công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trên thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xây dựng một thế hệ trẻ có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể thấy điểm giao nhau lớn nhất của các chính sách giáo dục nổi bật ở mục tiêu “giảm chi phí và tăng điều kiện học tập” và mục tiêu “ổn định chất lượng hệ thống”. Việc cùng lúc mở rộng hỗ trợ tài chính và siết quản trị triển khai cho thấy bài toán trọng tâm không chỉ là ban hành chính sách, mà là năng lực thực hiện ở địa phương và cơ sở giáo dục: xác định đúng đối tượng, giải ngân đúng – kịp thời, đồng thời theo dõi tác động để điều chỉnh.