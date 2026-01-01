Tin vui ngày 1/1/2026

Không ồn ào như sale cuối năm nhưng 1/1 lại là đợt sale được hội chị em canh kỹ nhất. Đây là thời điểm ai cũng muốn reset lại mọi thứ từ làn da mệt mỏi, bàn trang điểm gọn gàng hơn đến nâng cấp thiết bị gia dụng trong nhà. Và đây là danh sách những món đang được hội chị em truyền tay nhau nhiều nhất trong đợt sale đầu năm trên Shopee.

Mỹ phẩm chăm da

Khác với xịt khoáng thông thường, em d'Alba siêu hot này là serum dạng xịt nên sau khi dùng sẽ cảm giác da căng bóng thấy rõ. Những ngày lười skincare, bạn chỉ cần xịt vài lớp là da đã đủ ẩm, makeup cũng ăn nền hơn hẳn. Nhìn chung, đây là món đồ rất hợp với ai hay ngồi điều hoà hoặc da dễ xỉn vào mùa lạnh.

Là một gương mặt khá mới trong làng mỹ phẩm Hàn nhưng Beplain rất được ưa chuộng. Nếu bạn cần dưỡng ẩm da thì có thể tham khảo gel dưỡng này, chất gel mỏng nhẹ, thấm nhanh, không mùi khó chịu. Điểm cộng lớn là làm dịu da rất rõ, da đang ửng đỏ, hơi rát hoặc vừa treatment xong dùng em này là "êm" luôn. Dịp 1/1 còn đang sale 35% nữa chứ.

Nơi mua: Beplain Vietnam

Chỉ tốn 169 "cành" để bạn sở hữu một em son dưỡng môi của thương hiệu "hot hit" Torriden. Không bóng dính như son dưỡng truyền thống, chất essence của em này thấm nhanh nhưng giữ ẩm lâu nhờ ceramide. Ai hay bị khô môi, bong tróc hoặc đánh son lì thường xuyên thì em này đúng kiểu là bảo bối cứu nguy thầm lặng.

Toner Round Lab cũng chứng minh được chất lượng qua việc duy trì vị trí on top best seller trên Olive Young trong năm qua. Sản phẩm được yêu thích vì cấp ẩm tốt, làm dịu da ổn, dùng sáng tối đều hợp. Ưu đãi cho dịp sale ngày 1/1 lên đến 20% luôn nhé.

Nơi mua: Round Lab Official Store

Đồ make-up

Eyeliner của Lemonade có đầu bút siêu mảnh nên vẽ sát chân mi rất gọn, hợp cả người mới tập kẻ. Dù bạn đi làm hay đi chơi đều dùng được vì nét tự nhiên, không bị sắc quá. Mua dịp 1/1, bạn sẽ tiết kiệm được gần 70.000đ nhờ ưu đãi từ Shopee.

Nơi mua: Lemonade Official Store

Đúng chuẩn "Deal vàng mở màn" 1/1, JUDY DOLL sale hẳn 31% cho em má hồng hiệu ứng 3D Gloss này. Em này không khiến bạn thất vọng nhờ chất kem mịn, dễ tán, tạo hiệu ứng căng bóng kiểu má ửng tự nhiên, đánh bằng tay hay mút đều xinh.

Nơi mua: Judydoll Official Store

fwee là son tint nhưng không bị khô môi, màu lên chuẩn và giữ khá lâu. Chưa kể thiết kế cũng "cưng xỉu" khiến chị em mê mệt. Bạn chọn những tone rose sẽ dễ dùng, hợp cả makeup hàng ngày lẫn makeup kỹ. Son hiện đang được sale 30%.

Nơi mua: fwee Official Store

Đồ gia dụng

Chiếc nồi cơm điện mini này với nhà ít người, sinh viên hay vợ chồng trẻ dùng là hợp lý. Ưu điểm là lòng nồi phủ ceramic chống dính tốt, cơm nấu lên dẻo, dễ vệ sinh. Quan trọng hơn, sản phẩm đang được sale 53%, giờ không mua thì khi nào nữa?

Nơi mua: SmartChoice Official Store

Chiếc lò vi sóng "quốc dân" nhà Sunhouse này có đủ các chức năng cơ bản như hâm nóng, rã đôn, nấu, nướng. Dung tích của em này vừa phải cho gia đình nhỏ, dùng hàng ngày rất tiện. Mua ở dịp 1/1, bạn sẽ tiết kiệm được đến 1.600.000đ luôn đó.

Nơi mua: SUN STORE ONLINE

Những ngày nồm ẩm hay mưa kéo dài, có máy hút ẩm trong nhà là khác hẳn. Hơn nữa, em này không chỉ hút ẩm mà còn lọc không khí - một chức năng mà mọi gia đình hiện nay đều ưu tiên, nhất là những ai ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Sản phẩm đang được giảm từ 4.800.000đ còn 2.567.000đ.



