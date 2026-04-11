Tin quảng cáo mỹ phẩm làm đẹp da trên mạng, cô gái nhận cái kết đắng

Mang túi mỹ phẩm đặt online đến cầu cứu bác sĩ

Chỉ là một bộ sản phẩm được quảng cáo đơn giản với cách dùng sáng bôi một lọ, tối bôi một lọ, kèm theo những lời hứa hẹn như phục hồi da, tăng sinh collagen, làm da căng bóng.

Tin rằng mình đã tìm được giải pháp cho làn da đang có mụn, N.H.H. (25 tuổi, Hà Nội) đã vô tư sử dụng mà không nghĩ gương mặt của mình rồi sẽ trở thành nơi gánh chịu hậu quả.

Đến khi mặt bắt đầu đỏ lên, nổi mụn nhiều hơn, kích ứng rõ rệt, bệnh nhân mới mang những chai lọ ấy đến cầu cứu bác sĩ.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, bệnh nhân đến khám với một làn da đang tổn thương nghiêm trọng và nỗi hoang mang khi không hiểu vì sao sản phẩm mình tin tưởng lại khiến da xuống cấp nhanh như vậy.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân có biểu hiện viêm da tiếp xúc kích ứng ở mặt, kèm theo tình trạng ban đỏ, mụn viêm và tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Bộ mỹ phẩm được bệnh nhân sử dụng mang đến cầu cứu bác sĩ (Ảnh: BSCC).

Điều đáng ngại là khi thành phần sản phẩm không rõ ràng, bác sĩ rất khó xác định chính xác da đã tiếp xúc với chất gì. Trong những trường hợp sản phẩm không rõ thành phần, nguy cơ có thể đến từ các hoạt chất gây hại như corticoid mạnh, phenol, hydroquinone nồng độ cao hoặc các chất tẩy – peel không kiểm soát.

Theo BS.Thành, các hoạt chất này có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ da (skin barrier), gây mất nước qua da, tăng phản ứng viêm.

Từ đó, dẫn đến đỏ rát, nổi mụn, kích ứng kéo dài và nguy cơ tăng sắc tố sau viêm, thậm chí để lại hậu quả lâu dài nếu tiếp tục sử dụng. Việc điều trị vì thế cũng phức tạp hơn rất nhiều.

"Điều khó nhất là mình không biết trong sản phẩm đó có thành phần gì. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể xuất hiện phản ứng quá mẫn hoặc phản ứng toàn thân như phù nề, khó thở, đau bụng… Khi đó việc xử trí sẽ khó khăn hơn do không xác định được thành phần gây phản ứng", bác sĩ chia sẻ.

Từ một tình trạng da đang nổi mụn, người bệnh giờ đây phải bước vào một quá trình phục hồi dài hơn nhiều so với tưởng tượng. Theo bác sĩ, mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở giảm viêm mà cần phục hồi hàng rào da, kiểm soát mụn, hạn chế tăng sắc tố sau viêm và phòng tái phát.

Cứ quảng cáo hay là "chốt đơn"

Trong thực tế, theo bác sĩ, đây là tâm lý khá phổ biến và đã tiếp nhận không ít người trẻ mua mỹ phẩm chỉ vì nghe bạn bè giới thiệu, thấy người khác dùng, hoặc bị thuyết phục bởi những cụm từ rất bắt tai như trắng nhanh, tái tạo da, phục hồi cấp tốc, da đẹp sau vài ngày. Khi nhu cầu làm đẹp trở nên quá cấp bách, sự cảnh giác thường bị đẩy xuống rất thấp.

Bệnh nhân trong trường hợp này vốn có da mụn. Vì nóng lòng cải thiện, cô tìm đến một bộ mỹ phẩm "công thức" được giới thiệu là dùng ngày và đêm. Không nhãn mác rõ ràng, không thành phần chi tiết, nhưng chỉ với vài lời nói đầy hứa hẹn, người bệnh vẫn quyết định bôi trực tiếp lên mặt.

Song chuyên gia da liễu cảnh báo làn da không phải là nơi để thử may rủi. Nhiều người nghĩ kích ứng vài hôm rồi sẽ tự hết, nhưng không đơn giản như vậy. Có những tổn thương phải tính bằng tuần, bằng tháng mới phục hồi được. "Nếu xử lý không đúng, da còn có thể thâm kéo dài, rất dễ khiến người bệnh mất tự tin", BS.Thành nói.

Một trong những điều bác sĩ gặp nhiều nhất khi tư vấn cho bệnh nhân là suy nghĩ "chắc do cơ địa không hợp". Theo ông, đây là cách hiểu sai và cũng là lý do khiến nhiều người tiếp tục đặt niềm tin nhầm chỗ.

"Không phải cứ người khác dùng không sao thì mình cũng an toàn. Một sản phẩm không đảm bảo chất lượng thì nguy cơ gây hại chỉ là vấn đề thời gian, không thể quy hoàn toàn cho "cơ địa", bác sĩ nhấn mạnh.

Thực tế, không ít người tiêu dùng đang mua mỹ phẩm bằng niềm tin hơn là bằng hiểu biết. Họ bị thuyết phục bởi vỏ ngoài bắt mắt, lời quảng cáo mượt mà, những lời cam kết nghe rất hấp dẫn, trong khi lại bỏ qua điều quan trọng nhất là sản phẩm đó có hợp pháp hay không, có được cấp phép hay không, thành phần là gì, mức độ an toàn đến đâu.

Theo BS.Nguyễn Tiến Thành, nguyên tắc tối thiểu khi chọn mỹ phẩm là phải biết rõ sản phẩm đến từ đâu, có thông tin thành phần đầy đủ, có giấy tờ kiểm định và được phép lưu hành. Ngay cả với các sản phẩm từ nước ngoài, nếu chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, người dùng vẫn không nên tùy tiện sử dụng.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ khuyên người dân khi da có dấu hiệu bất thường như đỏ rát, nổi mụn, bong tróc, châm chích kéo dài, người dân cần ngừng ngay sản phẩm, không tự ý xử lý tại nhà và đi khám chuyên khoa da liễu sớm.

Người bệnh cũng không nên vội vứt bỏ toàn bộ sản phẩm đã dùng, bởi việc giữ lại mẫu có thể giúp bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá trong quá trình điều trị.