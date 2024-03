Tin nóng 24h: Cha dượng cấm bé trai 9 tuổi nói với mẹ việc bị đánh đập nhiều lần

Bé trai 9 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man

Mới đây, trên MXH (mạng xã hội) không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man trong phòng khách. Dù bé trai đã ôm đầu khóc lóc xin tha nhưng người này vẫn không ngừng lao tới dùng chân đạp mạnh vào người bé. Hành vi này đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Sau khi xác minh, được biết vụ việc xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Tân Thiện (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Người bị bạo hành trong đoạn video là bé L.T.A (9 tuổi) và người đàn ông có hành vi bạo hành là cha dượng bé - Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Hình ảnh từ camera ghi lại

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bé L.T.A đã nhập viện vào trưa 9/3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm và ra viện vào trưa 11/3. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Đồng Xoài đã đến làm việc với những người có liên quan.

Trưa 12/3, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Đ.T.H., vợ cũ của Thắng cho biết, trước đó vì thấy con bị đánh nên chính chị đã lắp camera trong nhà. Vào ngày xảy ra sự việc (8/3), chị H. phát hiện cháu A. bị Thắng đánh, bạt tai nên đã can ngăn. Sau đó, Thắng thấy cháu A. cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường chơi nên đã lấy lại và đánh đập cháu như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

A. kể, cháu bị Thắng đánh nhiều lần. Cha dượng cũng không cho A. nói với mẹ về việc mình bị đánh.

Nóc tòa OCD tại Hà Nội bùng cháy dữ dội

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng ngày 12/3 tại khu vực nóc tòa nhà OCD thuộc khu vực ngã 7 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, ngay khi vừa nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an PCCC&CNCH đã lập tức có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân, đồng thời thực hiện các biện pháp chữa cháy.

Đến khoảng 9h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, thiệt hại vẫn đang được thống kê. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Gia cảnh thương tâm của đôi vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã khiến 11 người thương vong. Trong đó, 2 người tử vong là đôi vợ chồng trẻ - anh C.V.S (SN 2004) và chị C.T.P. (SN 2004).

Chiều 11/3, xe cứu thương đã đưa thi thể 2 vợ chồng anh S về đến quê nhà để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Rất đông người dân, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Đôi vợ chồng tử nạn có hoàn cảnh thương tâm. Họ mới cưới và có con 7 tháng tuổi. Cả 2 vợ chồng từng làm thuê tại tỉnh miền Nam. Cuối năm 2023, họ về quê nhà tại xã Bảo Nam để ăn Tết Nguyên đán.

Ngày 10/3, vợ chồng anh Sơn gửi con 7 tháng tuổi lại cho bố mẹ nuôi rồi xuống thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để bắt xe khách vào tỉnh Bình Phước làm việc. Trên đường đi, khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe khách gặp nạn khiến 2 vợ chồng anh S. tử vong.

Kết quả điều tra vụ đàn chị đâm chết nữ sinh lớp 11

Theo báo Người Lao Động, vào ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc em Trần Thị Minh T. (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi dùng dao đâm tử vong một nữ sinh lớp 11.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, em Trần Thị Minh T. đã nhắn tin cho em Phan Nguyễn Ngọc H. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Người thân và bạn bè tới tham dự lễ tang em Phan Nguyễn Ngọc H. - Ảnh An Phát

Trong lúc xô xát tại cổng trường mầm non tại tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê, em Trần Thị Minh T. đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người em Phan Nguyễn Ngọc H. Dù H. đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Riêng Trần Thị Minh T. sau khi gây án đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể em Phan Nguyễn Ngọc H. cho gia đình tổ chức mai táng.

