Tin nhắn cuối cùng cán bộ ngoại giao 25 tuổi gửi cho người yêu trước khi qua đời: Chuyện tình đẹp dang dở

Ngày 1/1/2026, vụ tai nạn thương tâm của Đ.X.S. (sinh năm 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) - cán bộ trẻ đang công tác tại Bộ Ngoại giao khiến cộng đồng mạng xót xa.

Theo thông tin từ Công an Nghệ An, tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn qua xóm Thuận Yên, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ). Trong quá trình qua đường, S. va chạm với một xe khách đang lưu thông trên tuyến đường nên tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 1/1/2026, ngay trước cổng nhà nạn nhân. Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc cho chàng trai trẻ tuổi, giỏi giang và còn nhiều ước mơ đang thực hiện.

Được biết S. có bạn gái tên là H.A. (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đến từ Hà Giang - nay là Tuyên Quang). Sau biến cố, người ở lại trải qua cú sốc lớn.

Trên tài khoản TikTok chung của cặp đôi, vào đêm 2/1 - rạng sáng 3/1 vừa qua, H.A. đăng lại hàng loạt khoảnh khắc của cặp đôi trong suốt thời gian yêu nhau. Cô chia sẻ thêm:

“Gửi anh yêu quý!

Mới bước sang ngày đầu tiên của năm 2026 thôi mà anh nỡ lòng nào ra đi không một lời từ biệt. Em không thể quên khoảnh khắc em nhận tin như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi anh ạ. Anh như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho em, chỉ tiếc rằng ông trời lại lấy anh đi sớm quá. Nỗi đau này làm sao có thể nguôi ngoai đây anh, anh về bên ấy nhớ phù hộ cho gia đình và em nha. Cảm ơn anh vì đã đến bên và yêu em, anh đã vất vả nhiều lắm rồi. Những kỉ niệm đẹp đẽ này em xin lưu giữ tại đây và trong tim em. Hẹn gặp anh ở một kiếp sống khác, ta sẽ được sống và yêu một cách trọn vẹn hơn anh nhé! Em yêu thương và nhớ anh rất nhiều”.

Hình ảnh của cặp đôi

Chỉ thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ. Phía dưới tâm sự nặng trĩu này, nhiều người để lại nhiều bình luận động viên và chia buồn đến H.A. và gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, H.A. cho biết mình nhận tin dữ vào khoảng 4h30 sáng ngày 1/1, lúc đó cô đang ở nhà: “Anh họ của anh ấy (tên ở nhà của S. - PV) gọi điện cho mình, anh ấy nói ‘S. gặp tai nạn em à, sợ không qua khỏi, giờ bọn anh đang trên đường về nhà gấp, nếu được thì em cũng cố gắng sắp xếp công việc để về với S. nhé’.

Khi đó mình đang ngủ, chưa thể định hình được anh ấy nói gì nên chỉ “Dạ” và cúp máy. Sau khi định thần lại, mình liền mở điện thoại lên và xem tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng của anh ấy gửi cho mình là ‘Khoảng 1 tiếng nữa anh về tới nhà’ vào lúc 2h sáng. Mình không nghĩ gì cả mà bấm gọi điện cho anh ấy luôn nhưng điện thoại không đổ chuông…

Chính khoảnh khắc ấy mình nhận ra anh ấy thực sự đã đi rồi, rất đột ngột và bàng hoàng. Tay chân mình run lẩy bẩy, mình không thể đứng vững nhưng đã cố chạy qua phòng mẹ để báo với mẹ” .

Sau đó H.A. và mẹ cô liền sắp xếp đồ đạc, 6h sáng đã xuất phát từ Hà Giang (cũ), vượt gần 600km về Nghệ An. Sau 12 tiếng di chuyển thì H.A. có mặt tại nhà người yêu.

“Thật sự thì anh ấy ra đi người đau lòng nhất là bố mẹ và người thân của anh nhưng bản thân mình cũng đau lòng không kém. Trong lúc mình ở trên xe, mọi người ở 2 nhà đều xót xa, hỏi han từng chút một xem mình đi về tới đâu, có an toàn hay không.

Bố mẹ mình cũng rất thương cho anh và cho mình, vì 2 đứa rất có duyên, yêu thương nhau và đang cùng cố gắng cho tương lai” - H.A. tâm sự.

Về chuyện tình cảm, H.A. cho biết mình và S. quen nhau từ cuối tháng 8/2025, bắt đầu từ một mối lương duyên tình cờ. Cặp đôi lướt thấy nhau trên MXH nên kết bạn và nhắn tin chuyện trò, trước đó không có một mối liên kết nào.

Sau khi trò chuyện và tìm hiểu, cả hai mới biết cùng quê ở Nghệ An và có vài người bạn chung. Dù gia đình H.A. đang sống ở Tuyên Quang nhưng quê nội của cô là ở Nghệ An, cùng huyện Tân Kỳ (cũ) với S., 2 nhà cách nhau khoảng 10km.

“Mình không thể quên một điều gì hết, vẫn nhớ tất cả mọi thứ, tất cả chi tiết từ ngày đầu bọn mình gặp nhau. khoảnh khắc nào cũng là đáng nhớ đối với mình. Trong quá trình yêu nhau, dù mới 5 tháng nhưng bọn mình trải qua rất nhiều sóng gió và thử thách, mãi mới êm đềm một chút thì giờ phải ly biệt…” - H.A. nói.

H.A. đã rất buồn. Cô cho biết: “Mình tạo kênh đó để chia sẻ về chuyện của 2 đứa. Mình đã đăng khá nhiều video và cũng có bài viral, được mọi người biết đến. Vì vậy khi việc này xảy ra, mình cũng muốn đăng lên video cuối cùng, phần để thông báo và tưởng nhớ anh ấy, phần còn lại là muốn lưu giữ những gì đẹp nhất đã từng trải qua.

Mình đã làm video ấy vào tối hôm qua, khi đang trên đường trở về nhà, vừa làm mà vừa khóc. Mình nghĩ chắc mọi người sẽ hiểu được lòng mình lúc này. Bản thân mình còn đang không biết phải sống tiếp ra sao khi không còn anh ấy bên cạnh…”.