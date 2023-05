Tin mưa dông diện rộng chiều 11/5 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Sáng và trưa nay (11/5), ở khu Đông Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 13h ngày 11/5 có nơi trên 40mm như: Vạn Ninh (Lạng Sơn) 41mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 95.8mm,

Chiều tối và đêm 11/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo, chiều tối và đêm 11/5 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; ngày 12/5, mưa giảm dần. Từ chiều tối 11/5 đến ngày 12/5 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 12/5 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cũng theo bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Thủ đô trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có dông rải rác các ngày từ nay đến hết Chủ nhật 14/5. Từ 15/5, Hà Nội không mưa, nền nhiệt tăng dần. Từ 19/5 thời tiết nắng nóng trở lại.