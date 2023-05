Tin mưa lớn 9/5 và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước

Từ ngày 9-11/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. (Ảnh: Hải Minh)

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 8 đến 18/5) và dự báo mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi. Theo đó, ciều và đêm qua (8/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 13h ngày 08/5 đến 3h ngày 09/5 có nơi trên 100mm như: Suối Cát (Khánh Hòa) 113.6mm, Công Hải (Ninh Thuận) 188.5mm, Phước Hòa (Ninh Thuận) 118.0mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 112.2mm, Phước Vinh (Tây Ninh) 100.6mm, Trị An (Đồng Nai) 115.1mm, …

Từ ngày 9-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Dự báo chi tiết tình hình mưa

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước (từ đêm 8 đến ngày 18/5)

Trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác; từ đêm 8-9/5 khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhận định thời tiết từ đêm 10 đến ngày 18/5

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm 10-14/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ ngày 11-12/5 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 15-18/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.