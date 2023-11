Tín hiệu lạc quan cho showbiz Việt

Âm nhạc của những người trẻ ngày càng tiệm cận xu hướng của thế giới. Những ca khúc thịnh hành trên các bảng xếp hạng hoặc thuộc Top Trending hiện nay đều rất mới mẻ, thể loại đa dạng.

Nếu như trước đây, Indie hay Rap thuộc về loại nhạc "underground" (không chính thống) thì nay đã được thừa nhận. Theo những người trong cuộc, showbiz Việt hiện tại là của người trẻ - từ bầu sô đến ca sĩ. Bầu sô trẻ Hà Thanh Phúc bày tỏ: "Tôi nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng cho showbiz Việt . Âm nhạc số đã mở rộng cơ hội cho rất nhiều người, dù ở độ tuổi nào cũng có thể tiếp cận được khán giả, nhất là giới trẻ".

Tối 11-11 vừa qua, chương trình ca nhạc "Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la" đánh dấu chặng đường âm nhạc 30 năm của nhạc sĩ này đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) với tất cả ghế ngồi đều kín chỗ. Khán giả đã được "chiêu đãi" bằng âm nhạc, hiệu ứng thị giác và những khoảnh khắc tri ân 30 năm làm nghề đầy ý nghĩa từ nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng dàn ca sĩ khách mời: Tấn Minh, Thanh Lam, Hà Trần, Hồ Quỳnh Hương, Trung Quân...



Một đêm nhạc bùng nổ, thỏa mãn cả chính người tổ chức lẫn khán giả. Với một đêm nhạc trọn vẹn như thế, ít ai biết rằng giám đốc sản xuất chương trình là một người còn rất trẻ - Linh Nguyễn (thế hệ cuối 9X). Đây cũng là người sáng lập "In the moonlight", "Soul of the Forest".

Nếu Linh Nguyễn đang là một trong những người trẻ nổi bật với chuỗi dự án âm nhạc thường được tổ chức ở Hà Nội thì Hà Thanh Phúc là gương mặt quen thuộc tại TP HCM còn Võ Hoàng Việt là Đà Lạt. 3 bầu sô - nhà sản xuất trẻ này "hot" nhất hiện nay, cùng chung tay giúp sân khấu live phát triển khá xôm tụ trong thời gian gần đây.

Chương trình ca nhạc “Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la” tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Ảnh: MINH KHÔI

"Soul of the Forest" của Linh Nguyễn đã mang trở lại phong cách biểu diễn nhạc sống độc đáo. Khán giả đến với "Soul of the Forest" không chỉ để cảm thụ nghệ thuật mà còn được trải nghiệm cảm giác háo hức đi chơi xa cùng bạn bè, nghe nhạc sống chất lượng cao vào cuối tuần. Sân khấu được bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Chỗ ngồi của khán giả quây quần quanh nghệ sĩ. Khán giả được tận hưởng cảm giác kết nối với bạn bè, kết nối với ca sĩ khách mời khi đắm chìm trong những giai điệu sâu lắng.

Một hướng đi khác - kết hợp nghỉ dưỡng và âm nhạc cũng là cách làm nên thành công của "Mây lang thang", do Hoàng Việt khởi xướng ở Đà Lạt. Khán giả sẽ có một chuyến du lịch trọn vẹn với đủ dịch vụ cần thiết.

Khác với hướng đi của Linh Nguyễn ở Hà Nội hay Hoàng Việt ở Đà Lạt, Hà Thanh Phúc hiện là bầu sô hoạt động sôi nổi tại phòng trà Bến Thành (TP HCM).

The Dreamland: mở ra xu hướng âm nhạc tại showbiz Việt

Sự bùng nổ của TikTok, YouTube, Facebook và Social Media (mạng xã hội) thời gian qua đã làm thay đổi rất nhiều lĩnh vực giải trí. Vì vậy, nghệ sĩ và bầu sô trẻ dễ thích ứng hơn. Các tụ điểm hát live trong những năm gần đây mời nghệ sĩ rất đa dạng, nhất là nghệ sĩ trẻ. Nếu như trước đây, ở phòng trà hay sân khấu live, nghệ sĩ trẻ khó chen chân thì bây giờ, cơ hội chia đều cho tất cả.



Bức tranh nhạc Việt trong những năm gần đây ngày càng mới mẻ, phong phú, thậm chí nhiều ca khúc đã được bạn bè quốc tế yêu mến, cho thấy vai trò và sự ảnh hưởng của những nghệ sĩ trẻ. "Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn sáng tác được ca khúc ăn khách. Nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư tốn kém nhưng vẫn thất bại, điều đó cũng bình thường" - Hà Thanh Phúc nhìn nhận.

Ca sĩ Huỳnh Lợi - Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM - cho rằng những bạn trẻ hiện nay giỏi nghề, có tư duy, tầm nhìn và cả sự liều lĩnh, dám thử nghiệm. Khi họ tìm đến nhau, khán giả sẽ được thưởng thức những sản phẩm chất lượng cao.

Ca sĩ Huỳnh Lợi dẫn chứng: "Chẳng hạn ê-kip của Phương Mỹ Chi, họ đều là những người trẻ và tìm đến nhau bởi có chung tầm nhìn, suy nghĩ. Họ có được sự đồng điệu tuyệt vời để trở thành những mảnh ghép của nhau. Nếu một người trong ê-kip quá chênh lệch tuổi tác, tôi e họ đã không có được các sản phẩm tuyệt vời như thế".

Trong showbiz Việt hiện nay, không ít người trẻ đầy năng lực, dám nghĩ dám làm, tất nhiên họ thiếu kinh nghiệm. "Thế nhưng, họ có nhiều thời gian và tôi tin rằng họ sẽ biết cách hoàn thiện mình sau những trải nghiệm. Showbiz Việt ngày nay có thể nói là thời của người trẻ. Nếu tạo điều kiện cho các bạn trẻ, tôi tin rằng họ sẽ còn tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng cao và hấp dẫn" - ca sĩ Huỳnh Lợi kỳ vọng.

Khi kết hợp giữa thiên nhiên - âm nhạc với mỹ thuật, các nghệ sĩ trẻ hiện nay sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên dành cho khán giả.