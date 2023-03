Tin được không? Như Quỳnh U55 vẫn hát Cô Gái Trung Hoa cực "điệu đà" bên Lương Bích Hữu dù hơi... "slow-motion"

Mới đây, trang YouTube của nữ ca sĩ Như Quỳnh đã cho đăng tải đầy đủ màn biểu diễn liên khúc Cô Gái Trung Hoa - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi song ca cùng Lương Bích Hữu, được trích từ liveshow The Best Of Như Quỳnh diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP. Hồ Chí Minh) cuối năm 2022.

Cô Gái Trung Hoa là ca khúc debut solo Lương Bích Hữu sau khi chính thức tách ra khỏi nhóm H.A.T và được nhạc sĩ Sỹ Luân viết riêng cho chất giọng trong trẻo, nhí nhảnh của cô thời điểm đó. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Như Quỳnh cũng từng có 1 bản cover ca khúc này và nay, bản gốc với bản cover mới chính thức cùng đọ giọng chung 1 sân khấu.

Liên khúc Cô Gái Trung Hoa - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi - Như Quỳnh và Lương Bích Hữu

Không còn là 1 phiên bản tung tăng, nhí nhảnh, Cô Gái Trung Hoa giờ đã "trưởng thành" thành với phong cách "slow-motion (chậm rãi)". Dù vậy, màn hòa giọng giữa 2 nữ ca sĩ cách nhau cả 1 thế hệ vẫn khiến khán giả đề lại nhiều bình luận đáng chú ý, thậm chí cách hát có phần điệu điệu của Như Quỳnh cũng được cho là hợp với ca khúc:

- Cô Gái Trung Hoa giờ có tuổi rồi nên hơi slow-motion chút!

- Điệu là thương hiệu của Như (ý chỉ Như Quỳnh - PV) rồi, nhưng điệu duyên dáng, không lố, nói cổ điệu thì thật là thừa thãi.

- Này thành Quý bà Trung Hoa rồi, sang quá sang!

- Cô Gái Trung Hoa phiên bản nhạc trữ tình hả?

Cô Gái Trung Hoa gắn liền với Lương Bích Hữu