Tin bạn gái mới quen qua mạng, nam thanh niên sa bẫy nhóm cướp

Ngày 20/7, Công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt giữ các đối tượng N.H.B.V. (15 tuổi); N.T.K.Ng. (15 tuổi); L.T.T (24 tuổi) và V.V.Th. (15 tuổi), Đ.M.Tr (15 tuổi) cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Các đối tượng và tang vật vụ cướp

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ ngày 17/7, anh C.C.S. (30 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) đến Công an thị trấn Vĩnh An trình báo việc bị 2 đối tượng chặn đường cướp chiếc xe máy tại khu vực đường vắng ở thị trấn Vĩnh An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an thị trấn Vĩnh An phối hợp với tổ tuần tra Công an huyện Vĩnh Cửu tiến hành rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng . Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn tham gia vụ cướp nói trên gồm các đối tượng là: N.H.B.V. (15 tuổi); N.T.K.Ng. (15 tuổi); L.T.T (24 tuổi) và V.V.Th. (15 tuổi), Đ.M.Tr (15 tuổi) đều ngụ huyện Vĩnh Cửu. Trong đó đối tượng V. và Ng. là nữ giới.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 17 giờ ngày 17/7, 4 đối tượng gặp nhau bàn bạc, lên kế hoạch để cướp xe máy của anh C.C.S. (bạn mới quen biết qua mạng xã hội của 2 đối tượng trong nhóm là V. và Ng.). Đến khoảng 22 giờ ngày 17/7, V và Ng đã lừa anh C.C.S đến đoạn đường vắng nơi các đối tượng T., Th. và Tr. đang phục sẵn. Các đối tượng dàn cảnh dùng đá, thắt lưng đánh anh C.C.S gây thương tích để cướp tài sản là chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150,còn V và Ng. thì bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã thu hồi được chiếc xe máy hiệu của nạn nhân và đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Đ.M.Tr. hiện đang lẩn trốn để xử lý theo quy định pháp luật.