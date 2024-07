Nam thanh niên dùng dao lam cướp tài sản, ép nạn nhân chụp ảnh khỏa thân

Theo điều tra, vào ngày 12/5, do không có tiền tiêu xài nên Bùi Nghĩa Hiệp điều khiển xe mô tô đi kiếm nhà không ai trông coi để trộm cắp tài sản. Khi đến đoạn đường thuộc xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh thì phát hiện 1 tiệm uốn tóc không khóa cửa, nên Hiệp lẻn vào và trộm 01 điện thoại di động.

Công an thành phố Cao Lãnh làm việc với Bùi Nghĩa Hiệp (Ảnh: CA)

Sau khi bị chủ nhà phát hiện, Hiệp đã dùng lưỡi lam và dùng lời nói đe dọa để cướp một vòng đeo cổ bằng vàng, trọng lượng 2 chỉ, 1 điện thoại di động cùng nhiều trang sức khác. Đồng thời khống chế chụp ảnh khỏa thân bị hại và đe dọa sẽ đưa lên mạng nếu bị hại báo Công an.

Lợi dụng sơ hở của Bùi Nghĩa Hiệp, bị hại đã chạy thoát ra ngoài la lớn và trình báo Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Cao Lãnh đã xác định đối tượng gây án là Bùi Nghĩa Hiệp. Tối ngày 3/7 Công an thành phố Cao Lãnh đã mời làm việc Bùi Nghĩa Hiệp và đã tiến hành tạm giữ hình sự Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ.