Tìm thấy thi thể hai bé mất tích khi đi chơi cùng bạn ở Bình Dương

Ngày 27/7, Công an TP Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết đã tìm thấy thi thể hai bé nhỏ mất tích và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 26/7, bé gái T.B.T. (11 tuổi, quê Nghệ An) và bé trai L.T.L. (12 tuổi, quê Ninh Bình) tạm trú tại phường Bình An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng một bạn khác đến khu chợ Bình An chơi.

Đến tối cùng ngày, ba mẹ hai bé kể trên đi làm về không thấy con nên tỏa đi tìm và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trong quá trình tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện hai đôi dép ở bờ hồ nước trong khu vực mỏ đá trên địa bàn phường Bình An. Thi thể hai bé sau đó được tìm thấy dưới hồ nước này.

Ngày sau đó, Công an TP Dĩ An trích xuất camera trong khu vực để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai bé. Theo hình ảnh từ camera và kết quả khám nghiệm tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do đuối nước khi tắm hồ.