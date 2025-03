Tìm ra nam diễn viên đi cùng Kim Sae Ron trong vụ tai nạn xe, được Kim Soo Hyun chống lưng bao che?

Ngày 12/3, Weibo đưa tin 1 blogger xứ tỷ dân đã bóc danh tính nam diễn viên bí ẩn được công ty Gold Medalist bao che, để duy nhất Kim Sae Ron đứng ra chịu trận trong vụ bê bối say rượu lái xe vào năm 2022. Theo nguồn tin, nam diễn viên đó chính là Choi Hyun Wook. Vào thời điểm đó, Choi Hyun Wook đang nhận được sự hỗ trợ từ Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun và anh họ nam diễn viên thành lập. Do đó, công ty này đã ém nhẹm thông tin về "người đàn ông ngồi ở ghế phụ" đi cùng Kim Sae Ron để tránh công sức, tiền bạc đầu tư, nâng đỡ ngôi sao gen Z này đổ sông đổ biển.

Do Kim Sae Ron là người cầm lái, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi vi phạm luật giao thông và gây tai nạn của mình. Ban đầu theo tin từ truyền thông Trung Quốc, khi Kim Sae Ron qua đời, Choi Hyun Wook không dự tang lễ hay gửi vòng hoa đưa tiễn Kim Sae Ron.

Choi Hyun Wook là người đi cùng xe với Kim Sae Ron vào ngày tai nạn xảy ra

Hiện, thông tin Choi Hyun Wook cùng đi cùng xe với Kim Sae Ron trong lúc nữ diễn viên say rượu lái xe và gây tai nạn nhưng không phải chịu bất kỳ hình phạt hay tổn thất từ danh tiếng cho đến kinh tế nào gây phẫn nộ trong dư luận. Bên cạnh đó, Choi Hyun Wook và Kim Soo Hyun cũng bị dân tình xứ Trung mỉa mai "chủ nào tớ nấy" khi đều bạc tình bạc nghĩa như nhau. Họ đều không dự, không gửi nổi 1 vòng hoa chia buồn đến đám tang của Kim Sae Ron.

Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, tờ Ilgan Sport của Hàn Quốc lại lên tiếng đính chính, khẳng định Choi đã đến viếng ở tang lễ của đồng nghiệp. Hiện cả truyền thông và cảnh sát xứ củ sâm đều chưa xác nhận thông tin mỹ nam này có dính líu tới vụ tai nạn xe của cố diễn viên họ Choi.

Trước đó, vào ngày 11/3, 1 người tự xưng là bạn của Kim Sae Ron đã đăng bài tố cáo, mong đòi lại công bằng cho cố diễn viên. Người này cho biết Kim Sae Ron bị công ty quản lý yêu cầu tham gia 1 buổi tiệc tiếp khách và bị ép uống rượu vào ngày xảy ra tai nạn xe. Sau đó, cô gặp phải tình huống khó nói ngoài ý muốn, khiến trạng thái tinh thần rơi vào hoảng loạn và tự lái xe rời đi. Tuy nhiên, vì đang chịu ảnh hưởng của cồn cũng như có tâm lý nóng vội, nữ diễn viên đã bất cẩn lái xe đâm vào cột điện. Theo người đăng bài tố cáo, đi cùng xe với Kim Sae Ron lúc đó còn có 1 người đàn ông say rượu. Tuy nhiên, trong thời gian cô dính bê bối, danh tính của người này được giữ kín tuyệt đối, không hề bị truyền thông điểm tên dù chỉ 1 lần.

Kim Soo Hyun được cho là đã bao che cho Choi Hyun Wook, để Kim Sae Ron "đứng mũi chịu sào" trong vụ bê bối lái xe say rượu

Choi Hyun Wook sinh năm 2002. Anh được xem là mỹ nam gen Z có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trong showbiz Hàn hiện tại. Trước năm 2022, không ai biết đến tên tuổi của Choi Hyun Wook. Nhờ góp mặt trong siêu phẩm Tuổi 25, Tuổi 21 đóng cùng Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri, Choi Hyun Wook đã trở thành gương mặt được yêu thích và săn đón. Trong phim, anh đóng vai Moon Ji Woong. Cũng nhờ vai diễn này, Choi Hyun Wook được gọi bằng biệt danh "trai đẹp lớp 7". Sau đó, Choi Hyun Wook tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất trong các phim như Người Hùng Yếu Đuối, Ngọt Ngào và Rực Rỡ , High Cookie...

Giữa lúc sự nghiệp đang có bước tiến mạnh mẽ, Choi Hyun Wook lại dính scandal vào tháng 10/2023. Khi đó, anh bị bắt gặp xuất hiện bên 2 cô gái và còn hút thuốc. Đáng nói hơn, sau khi hút xong, Choi Hyun Wook đã ném mẩu thuốc xuống đất bừa bãi. Hành động này khiến anh đối diện với nhiều lời chỉ trích. Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Choi Hyun Wook đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi thông qua công ty chủ quản, đồng thời viết thư tay để bày tỏ sự hối hận vì đã làm những người yêu mến mình thất vọng. Vụ việc ít nhiều khiến nam diễn viên trẻ đánh mất hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng.

Vào nghề chưa bao lâu, Choi Hyun Wook đã dính nhiều tai tiếng

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo