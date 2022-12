Tìm ra mỹ nhân bí ẩn trong MV gây sốt của NewJeans: Hóa ra là nữ chính All Of Us Are Dead, nhan sắc đáng gờm đến mức át cả dàn idol

MV mới Ditto của NewJeans hiện đang khiến cộng đồng fan Kpop xôn xao vì bài hát vô cùng bắt tai, nhan sắc xinh đẹp của cả nhóm "bùng" nổ trong thước phim retro cùng cốt truyện gây tò mò. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 gương mặt bí ẩn trong MV càng khiến công chúng tò mò. Hoá ra, 2 nhân vật này được 2 diễn viên trẻ nổi tiếng Choi Hyun Wook và Park Ji Hoo thủ vai.



Gây chú ý nhất chính là nữ diễn viên Park Ji Hoo vì cô xuất hiện liên tục bên cạnh New Jeans. Cô nàng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là nữ chính của siêu phẩm zombie All Of Us Are Dead gây bão châu Á suốt năm qua, mỹ nhân thế hệ mới đáng gờm của làng điện ảnh Hàn. Sánh vai cùng dàn idol xinh đẹp nhà HYBE nhưng Park Ji Hoo không hề bị lấn át. Tuy không để lộ toàn bộ gương mặt trong MV nhưng Park Ji Hoo vẫn được khen ngợi vì tài dẫn dắt câu chuyện và thần thái bí ẩn, đường nét sắc sảo bất chấp mọi góc độ.

Park Ji Hoo không 1 lần lộ diện trong MV nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh

Park Ji Hoo là cô gái bí ẩn trong MV của NewJeans. Mỹ nhân này vốn sở hữu nhan sắc vượt trội nên không lạ gì khi cô nàng nổi bật đến thế dù đã che đi nửa khuôn mặt trong MV

Sự nghiệp bùng nổ khi mới ở tuổi teen

Park Ji Hoo sinh năm 2003, trực thuộc công ty quản lý BH Entertainment - ngôi nhà chung của nhiều sao lớn như Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun... Năm 16 tuổi, Park Ji Hoo đóng vai chính phim điện ảnh House Of Hummingbird và ngay lập tức gây tiếng vang trong giới chuyên môn nhờ tài diễn xuất, đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Tribeca. Tuy vậy, đến năm 2022, Park Ji Hoo mới thực sự bùng nổ danh tiếng nhờ sự thành công của All Of Us Are Dead.

Park Ji Hoo là nữ diễn viên nổi tiếng của siêu phẩm zombie All Of Us Are Dead

Park Ji Hoo đạt nhiều giải thưởng diễn xuất từ năm 16 tuổi

Đến 2022, cô thực sự bùng nổ danh tiếng nhờ vai nữ chính trong siêu phẩm zombie All Of Us Are Dead

Nhan sắc trong trẻo đầy tiềm năng

Park Ji Hoo sở hữu gương mặt xinh xắn, nhẹ nhàng, trong trẻo, vô cùng phù hợp với những vai học sinh. Đôi mắt to tròn như biết nói có lẽ chính là điểm thu hút nhất của Park Ji Hoo. Trên phim dịu dàng là thế nhưng khi lên tạp chí, Park Ji Hoo cũng biết biến hóa sắc sảo. Với tài diễn xuất đã được khẳng định cùng nhan sắc tiềm năng, trong tương lai chắc chắn Park Ji Hoo sẽ còn tiến xa hơn.

Park Ji Hoo có gương mặt đậm chất điện ảnh, thu hút nhất là đôi mắt biết nói trong trẻo

Khi chụp ảnh tạp chí, nữ diễn viên biết cách khoe vẻ đẹp sắc sảo, thời thượng chẳng khác gì các idol

Với nhan sắc đầy tiềm năng và tài năng đã được công nhận, Park Ji Hoo được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn

Chọn trường đại học theo bạn diễn, thảo nào được gán ghép nhiệt tình

Cặp đôi Park Ji Hoo - Yoon Chan Young được khán giả toàn cầu ghép đôi nhiệt tình nhờ màn hợp tác trong All Of Us Are Dead. Cả 2 tương tác cực kỳ thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời, thậm chí Park Ji Hoo còn là người con gái cướp đi nụ hôn đầu của Yoon Chan Young.

Đặc biệt, nữ diễn viên từng tâm sự quyết định chọn trường đại học là nhờ đàn anh. Yoon Chan Young thường xuyên đến phim trường với áo đồng phục trường Đại học Hanyang và kể cho Park Ji Hoo về ngôi trường nên cô nàng đã nhất quyết phải thi vào đây. Park Ji Hoo từng chia sẻ: "Khi nộp đơn vào đại học, em đã chọn Đại học Hanyang và Chan Young đã vô cùng vui vẻ".



Yoon Chan Young và Park Ji Hoo được các khán giả ghép đôi nhiệt tình. Ngoài đời, cả 2 cũng vô cùng thân thiết, là hậu bối - tiền bối cùng trường đại học

Nguồn: Koreaboo