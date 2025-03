Tim Cook "nhá hàng" sản phẩm mới của Apple

Vị thuyền trưởng của Apple, Tim Cook, vừa gây xôn xao trên mạng xã hội khi ám chỉ về một sản phẩm hoàn toàn mới sắp được trình làng trong tuần này.

Trong bài đăng ngắn gọn, Cook đăng tải một video có dòng chữ: "Có gì đó trong không khí" ("There's something in the air"). Câu slogan này từng được Apple dùng vào năm 2008 khi ra mắt MacBook Air – chiếc laptop siêu mỏng mang tính đột phá. Việc Cook sử dụng lại thông điệp này làm dấy lên suy đoán rằng Apple chuẩn bị giới thiệu MacBook Air M4.

Bài đăng của Tim Cook trên X (Twitter). Ảnh chụp màn hình

MacBook Air M4 hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá. Bên cạnh bộ vi xử lý M4 với hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, thiết bị có thể được trang bị cổng Thunderbolt 4 tốc độ cao, camera Center Stage giúp cuộc gọi video tự nhiên và sống động hơn, cùng thời lượng pin ấn tượng. Máy dự kiến vẫn sẽ có hai tùy chọn màn hình quen thuộc là 13 inch và 15 inch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Bên cạnh MacBook Air, nhiều người còn dự đoán Apple sẽ ra mắt các sản phẩm khác mang tên "Air", như iPad Air thế hệ mới hay thậm chí cả phiên bản AirTag mới. Tuy nhiên, bài đăng của Tim Cook lần này có sự liên quan với lịch sử của MacBook Air, cho thấy rằng "ngôi sao" của tuần này nhiều khả năng vẫn sẽ là dòng laptop mỏng nhẹ trứ danh của Apple.

Cách thức Apple công bố sản phẩm mới lần này có thể sẽ tương tự như lần ra mắt iPhone 16e trước đó. Nhiều khả năng, thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trên trang chủ của Apple, kèm theo một video giới thiệu ấn tượng trên kênh YouTube chính thức của hãng.