Tìm anh Chu Thanh Tú 21 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trình báo từ gia đình anh Chu Thanh Tú (sinh năm 2004, trú tại tòa B chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ) về việc anh Tú rời khỏi nhà từ trưa ngày 26/12/2025 đến nay chưa trở về và không thể liên lạc.

Theo thông tin từ gia đình, thời điểm rời nhà, anh Chu Thanh Tú mặc áo phao màu đen, quần màu xám, điều khiển xe máy Honda Vision màu xám, biển kiểm soát 89E1-886.20. Kể từ lúc đi, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, điện thoại của anh Tú cũng không liên lạc được.

Anh Chu Thanh Tú

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ, phối hợp xác minh, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến anh Chu Thanh Tú, vui lòng thông báo cho gia đình hoặc cơ quan chức năng.

Gia đình anh Tú mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Mọi thông tin xin liên hệ theo các số điện thoại: 0858210988, 0913018336, 0869457055.

Người dân được khuyến khích chia sẻ thông tin để giúp gia đình sớm tìm được anh Chu Thanh Tú.