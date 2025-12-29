Bắt "bà trùm" Lương Trần Thùy Trang 30 tuổi, cầm đầu đường dây quy mô lớn trải rộng từ Campuchia về Việt Nam

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh thời gian gần đây đã âm thầm bám sát địa bàn, rà soát lặng lẽ những dấu hiệu bất thường từ các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Những giao dịch mua bán bất thường diễn ra chủ yếu qua mạng xã hội, các hội nhóm bán buôn hàng tạp hóa, với mức giá rẻ hơn bình thường.

Từ những dấu hiệu bất thường đó, cơ quan chức năng đã lần theo dòng hàng và phát hiện thuốc lá mang hình thức của một thương hiệu Việt Nam nhưng không đi theo hệ thống phân phối chính thống, được rao bán chủ yếu qua mạng xã hội và các hội nhóm buôn bán hàng tạp hóa.

Lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá giả tại xã Can Lộc khi đang phân phối cho các đại lý

Nguyễn Đức Thọ (khoanh tròn) khai nhận đã mua số thuốc lá giả từ Búp, về phân phối tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn Hà Tĩnh.

Qua xác minh, số thuốc lá này được sản xuất tại Campuchia. Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì rất tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua nhiều chặng trung gian để tiêu thụ.

Ngày 18/12/2025, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện hai xe ô tô đang bốc dỡ thuốc lá giả, gồm xe ô tô BKS 29H-722.27 do anh V.T.N (SN 1981) điều khiển và xe ô tô tải BKS 38C-201.57 do Nguyễn Đức Thọ (SN 1985) điều khiển. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá.

5 đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá giả Bùi Thị Búp, Lương Trần Thùy Trang, Nguyễn Hải Chiều, Lãnh Văn Long, Nguyễn Đức Thọ

Lương Trần Thùy Trang (bên trái) và Bùi Thị Búp là 2 đối tượng chủ chốt, nhập thuốc lá giả từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ ra thị trường.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/12/2025, cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây, gồm Lương Trần Thùy Trang (SN 1995) – đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán; Bùi Thị Búp (SN 1988) giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng; cùng các đối tượng Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long trực tiếp tham gia vận chuyển, phân phối thuốc lá giả về các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh.

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Từ điếu thuốc khét nơi đầu lưỡi của người tiêu dùng, đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu thuốc lá Việt Nam, sản xuất tại Campuchia, đã bị bóc tách và xử lý theo quy định của pháp luật.