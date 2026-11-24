Ngô Thị Bích Thảo, còn được biết đến với biệt danh Thảo baby, chủ kênh TikTok "Thị Nở" có hơn 300.000 lượt theo dõi, vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Ngô Thị Bích Thảo (SN 2007, trú tại xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) là người đứng sau tài khoản TikTok mang tên "Thị Nở". Trên nền tảng này, Thảo thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi nhờ thường xuyên đăng tải các video có nội dung và hành động phản cảm. Nhiều clip của tài khoản đạt hàng chục nghìn lượt xem, thậm chí có video vượt mốc 1 triệu lượt xem.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, trước khi được nhiều người biết đến trên TikTok, Thảo từng tham gia hoạt động livestream trên các nền tảng trực tuyến có yếu tố nước ngoài với nội dung khiêu dâm.

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream khiêu dâm, thực hiện hành vi thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, mỗi giờ livestream, Thảo được trả 250.000 đồng. Sau đó, mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện những nội dung theo mong muốn.

Đáng chú ý, theo lời khai tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động livestream này có thời điểm dao động từ 100-300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại những buổi phát sóng sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và các trang cá cược trực tuyến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hình ảnh của Thảo được lan truyền rộng rãi trên không gian mạng.

Hình ảnh Thảo đăng tải trên MXH. Ảnh chụp màn hình

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên "Thị Nở". Tại đây, nữ TikToker thường xuyên đăng tải các video có nội dung gây tranh cãi, thu hút lượng tương tác đáng kể từ cộng đồng mạng.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi liên quan.

Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng trực tuyến có yếu tố nước ngoài, để tổ chức hoặc tham gia hoạt động livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi. Những nội dung độc hại khi bị ghi lại, phát tán rộng rãi còn có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với cá nhân và môi trường văn hóa trên không gian mạng.